直升機墜嘉道理農場 機師罹難

死者律師王輝雄 近期續直升機牌

民航意外調查機構、高級意外安全調查員何宏亮表示，將循多個不同方向全面調查，包括飛行員精神狀態、機件、天氣及其他外來因素，現階段仍在蒐集資料，事故成因仍在調查。何宏亮續稱，涉事直升機型號為Robinson R44，昨午4時40分在石崗機場起飛，只有機師一人，飛行目的有待調查，事發地點為正常飛行區域。

罹難機師為王輝雄律師，49歲，據悉他考獲直升機牌約2至3年，近期續牌，昨日單獨飛行。王輝雄2007年曾以獨立身分參選灣仔軒尼詩區議員但落選。飛行總會人員事後陪同王的親友趕往現場了解。

目擊者：聞巨響睹空中解體

有目擊村民表示，昨午5時許，見到直升機低飛，突聽到幾聲「嘭、嘭」巨響，目睹直升機在空中解體，零件四散，墜落嘉道理農場寫字樓後山坡，機尾及機身分離，並起火焚燒，黑煙席捲半空。多輛消防車、救護車及警車到場拯救，林錦公路曾全線封閉，以便救拯車輛停泊。意外後直升機部分零件散落一地，包括連接電線的部件。受事墜機事件影響，嘉道理農場今日暫停對外開放。

消防署署理消防區長（新界西）陳勝利表示，消防處昨午5時38分接獲直升機墜機事故，消防約9分鐘後到場，發現直升機墜落於山坡草叢起火，出動一條喉、兩隊煙帽隊灌救，至昨午5時44分大致將火撲滅。起火主要集中在機頭位置，直升機零件散落在約100公尺圓周範圍，在殘骸約20米外發現一具男性遺體，相信為機師，消防員其後在附近山坡搜索，未發現其他傷者。事件中，消防處共出動139人、15輛紅車、10輛救護車。

區議員讚王熱心 免費諮詢助街坊

飛行總會前主席趙式芝表示，Robinson R44為單引擎4座直升機，可供軍事、私人觀光及訓練用途。因價錢合理，該機種在本地民間普遍使用，操作容易及安全，現階段不便評論事件。

灣仔軒尼詩區議員鄭其建對王輝雄離世感惋惜，稱他隨和及有風度，當年他落選後自己仍與他保持友好，區內居民遇大廈維修費攤分及公契問題，王亦樂意提供免費法律諮詢，為人熱心。