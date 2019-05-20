美指引：可人手篩出土中鉛珠 交回收商處理

動物若誤食鉛珠可損生態

香港浸會大學生物系系主任黃煥忠說，發現鉛珠的山坡不屬農田，即使有鉛釋放到泥土及地下水中，由於香港不多用地下水，對人類影響不大；另外，該範圍有紅旗及警告牌，提醒遊人該處屬槍會射擊範圍，應該不會有小童或遊人入內，接觸或誤食鉛珠。

然而，據記者觀察，山坡上有牛糞，黃煥忠估計有動物誤食體積細小的鉛珠，將鉛帶到另一生態，對環境有負面影響。黃認為「站在環境角度，相關團體有責任清理鉛珠」。

至於清理鉛珠的方法，有熟悉槍械者向本報表示，美國國家環境保護局制定「Best management practices for lead at outdoor shooting ranges」指引，講解處理鉛的方法，供靶場負責人參考；該指引提到低成本及低科技的「除鉛」方法，就是以人手用篩分隔泥土及鉛珠，然後把收集到的鉛珠交由回收商處理。該熟悉槍械者說，如果定期清理鉛珠，就可避免大量累積。

本報向環保署查詢鉛珠處理方法，署方回覆指一般固體狀態的鉛金屬廢料應按情况回收再造或重用；霰彈槍子彈及其使用均受警務處根據《火器及彈藥條例》所規管，射擊會持牌人及場地管理人士須按照相關規定，妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分。