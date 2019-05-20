霰彈彈塞流城門水塘 漁署促槍會清理 山坡密佈鉛珠 飛靶碎片墜引水道

明報記者 艾博瑜

本報於本月9日及14日，分別以電郵及電話，就發現射擊物向香港槍會查詢，至昨沒回覆。記者昨早約11時半到槍會，槍會職員表示收到本報查詢，但稱「負責人未有指示」。約半小時後，該職員與一名男子出現在發現彈塞及飛靶碎片的引水道，記者查詢男子身分及來意時，職員稱「來看魚仔」。

本報記者於本月5日早上，隨綠惜地球環境倡議總監朱漢強到大帽山大橋村，沿村口附近的城門引水道向香港槍會方向走約5分鐘後，就看見引水道內及上方圍欄出現橙色的飛靶碎片及彈塞，飛靶碎片大小不一，部分比5元硬幣大；而部分彈塞呈黃色，狀甚殘舊。

逾7公里外淺灘 5分鐘撿90彈塞

然後記者沿引水道上方的小路，走上一處在香港槍會以南、約100平方米的山坡，該處有紅旗及警告牌，是香港槍會的射擊範圍。小路及山坡上密佈直徑1至3毫米的鉛珠。記者挖開泥土，見鉛珠不止在泥土表面，部分已陷入泥土。

其後約10時半開始傳來密集的槍聲，仔細聆聽下，每一下槍聲後都有如撒米般的餘音。當日同行的行山愛好者雜誌《風火山林月刊》攝影記者梁遠逸解釋，「撒米聲」是射出鉛珠後擊中樹葉，及散落泥地上的聲音。約20分鐘後槍聲暫停。在山坡逗留約半小時後，記者原路折返時槍聲再次響起，一下槍聲後，即有一塊長約5厘米的飛靶碎片跌落引水道。

同日下午記者再到遠離山坡逾7公里引水道距離的一處城門水塘淺灘，當時朱漢強在淺灘約5分鐘，撿獲90多粒彈塞；而今年3月他在同一位置，在100米範圍撿獲253粒彈塞。

環團：損食水安全 污染泥土

朱漢強估計，因為彈塞比較輕，容易隨引水道水流冲到城門水塘；而較重的鉛珠就散落在槍會附近的山坡；另外，部分彈塞「一掐就碎」，可能已存在一段時間。朱說，比起膠袋、紙巾，在城門水塘發現彈塞數量算少，惟膠跌落引水道及水塘，引起食水安全問題，加上鉛珠的鉛可能會污染泥土，亦會被動物誤食。

地契：承批人污染水土須賠償

本報翻查香港槍會所屬地段、荃灣市地段419號的地契，條款列明承批人應避免侵擾或妨礙任何政府或現存的水道；如承批人污染或損壞該地段或毗鄰地段的泥土和水源，承批人有責任賠償。本報向地政總署查詢相關地契條款的具體實施情况，惟署方至昨未有回覆。

水署：徵詢法律意見 水塘引水道水質正常

另外，水務署回覆本報查詢時，表示根據《水務設施條例》，任何人放置固體或液體而可能被冲入水務設施部分，包括引水道、集水區、水塘等的水中，即屬犯罪，一經定罪，最高罰港幣5萬元及監禁兩年；署方於3月接獲市民相關投訴後展開調查，現時徵詢法律意見，以決定下一步行動，並正在清理有關殘餘物。署方亦表示在城門水塘及有關引水道監測水質，監測結果為兩處水質正常。

香港槍會與大欖郊野公園有重疊範圍，漁農自然護理署回覆查詢時表示，重疊範圍是緩衝區，沒有實質射擊活動；惟署方去年及今年收到市民有關射擊廢物的投訴，但污染的源頭及該引水道位於郊野公園範圍以外，《郊野公園及特別地區規例》的規管不適用；署方已要求有關槍會制訂清理方案。

本港射擊會的槍械管有權牌照由警務處發出，警方表示，一般會在射擊會的管有權牌照條件中，規定持牌人須妥善清理及處置經使用的彈藥及其部分。不過，該處未指明何為「妥善清理及處置」；另外警務處在過去5年沒有接獲相關投訴。

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