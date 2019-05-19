留守公院 悲見醫生「兩年走一代」

指有兼職醫生較「求其」

公院醫護的怨聲每年隨冬季流感服務高峰而來，王喬峯認為醫管局改善人手的措施治標不治本，他以局方去年底推出的自選兼職招聘網站（Locum Office）為例，指合約僅要求急症室兼職醫生「一個鐘睇幾個症」，幫助不大，「trainee（受訓醫生）做得唔好，可以『省』（責罵）佢，但無得train locum（訓練兼職醫生）做快啲，仲要唔可以睇急症、最攞命嗰啲」。他說部分兼職醫生較「求其」，「將病情不肯定的病人留給下一更，或全部收上病房，明明唔使覆診都要為病人排期」，無形間加重前線半年至數年後的壓力。

「偉大還偉大，醫人還醫人，我無理由攞條命畀HA（醫管局）。」7年間見盡人手流失的常態，他說愈來愈失望，建議醫管局改變「5年升AC」（做滿5年專科醫生可晉升副顧問醫生）政策，「其實提早升做AC（副顧問醫生）、加了pay（薪金），他不一定做管理工作，可繼續前線工作，這也是挽留人才的策略」。