內地學醫回流 「不怕洪爐火」 苦讀通過港執業試 反對外援免試

文：許芳文 圖：楊柏賢

會考6A高考失利 入暨南大學

自小立志行醫的王喬峯就讀英皇書院，會考奪6A，惟2004年高考失利。他不甘心把夢想「將貨就價」，放棄入讀香港大學工程系，曾考慮負笈英國，但家庭無法負擔逾百萬港元的學費及生活費，輾轉認識暨南大學國際學院，並獲全額獎學金，自此踏上為期6年的北上習醫路。

談到內地醫生，有人會聯想「黃綠醫生」，王喬峯不卻步，「願意為自己前途、夢想付出的人，不論身處什麼環境或大學，最終都會發光發亮」。非本地培訓醫生在港執業前須通過執業試，王喬峯當年晝夜無間與書為伴，「幾乎晚晚都溫習，最多睡5個小時」，6年間只到過上海旅行一周，「當時沒有（暨大國際學院）畢業生考到試，同自己講一定要做到」。

考港執業試 晝夜溫書日睡5小時

他說本港不乏暨大醫科畢業生，近年每年約有五六名暨大的香港學生考獲本港執業資格，1991年獲正式註冊的神經外科專科醫生朱獻倫是暨大中文班的「大師兄」。

王憶述校友分享朱的溫習經驗，「佢係擺張枱喺張牀上面，起身就溫書，溫到攰就瞓落牀，之後再起身溫書。我哋就知道要做一個醫生，要付出好大努力同代價」。王畢業翌年考獲本港執業資格，成為暨大國際學院首名回港執業的醫生。

指要同一把尺 否則「開後路畀富二代」

王喬峯現職北區醫院外科團隊，曾到威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院及廣華醫院等服務及受訓，今年3月通過專科試，正式成為外科專科醫生。身為瀕臨「爆煲」公營醫療系統一員，對於建制及泛民政黨爭相提出私人條例草案，冀免試引入海外醫生，他堅決反對，「你輸嘅血係咪留番喺身體？你𠵱家話要引入外來醫生，唔需要考試或實習……最後咪輸晒去私家市場」。他認為有能力者不怕考試，否則「會開一條後路畀有財力嘅人嘅親戚、子女，跳過正規考試回港執業」 。

「如果當年內地醫生話『我喺內地做教授喎』要求免試，大家就會話『你呢啲黃綠醫生』、『大陸信唔過㗎』、『想走後門』，咁𠵱家外國嘅醫生，係咪要用同一把尺？佢哋係咪有心想走後門？」他說。

根據醫委會資料，1996至2018年執業試的筆試部分及格率不逾35%，去年147名內地醫生應考，24人（16.3%）及格。王喬峯認為與中港距離近有關，不少內地醫生「志在一試」，而決意回流香港的外國醫生準備充足，及格率自然較高。

嘆內地醫生成政治「替死鬼」

內地無專科認證制度，內地醫生不符醫管局有限度註冊的門檻。王喬峯慨嘆內地醫生淪為醫生與政府對壘時的「替死鬼」、「假想敵」，「放寬考試或實習，就會輸入內地醫生……等香港市民以為放鬆咗就一定係內地醫生來睇我啦。」他認為現在政府又用醫生做假想敵，變成人民公敵，「話醫護界要保護自己利益，所以反對放寬實習、考試，今次到（醫學界立法會議員）陳沛然、其他醫療前線食啞口黃連」。他擔心一旦免試，內地醫生成「替死鬼」的情况會加劇，亦反對醫管局在未有專科認證下引入內地醫生。

王喬峯醉心外科，最難忘在港實習時參與換腎手術，「外科skills（技巧）唔係讀書讀番來，需好長時間浸淫、學師學番來」；回港行醫之路亦然，不設捷徑和後門，「有人話內地醫生唔係咁好，我明白有這種誤解，我哋唔介意用自己奮鬥嘅經歷同時間，去證明真金不怕烘爐火」。

王父喜愛金庸筆下的大俠喬峰，為兒子取其同音名字，寄望兒子追求真理、堅守正義。王喬峯期望繼續與醫管局前線並肩作戰，笑言「喬峰厲害嘅係殺人同功夫，我希望自己嘅醫術不斷進步，救番多啲人」。