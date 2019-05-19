上海街唐樓群活化 有騎樓無名店

明報記者 岑詠欣

14幢唐樓 10幢屬戰前

上海街600至626號活化項目於2008年9月展開，2014年底獲城規會批准。工程涉及14幢唐樓，當中10幢建於1920年代，獲評為二級歷史建築，4幢建於1960年代，未有評級。據記者日前觀察，項目範圍已拆圍板，市建局回覆，本月初取得屋宇署的入伙許可證，現正作室內裝修，料今年第3季完成，但未透露開幕日期。

市建局續稱，打通14幢新舊建築的室內牆有助活化，10幢戰前唐樓面向上海街的「騎樓」建築及部分建築特徵獲保留，冀維持這段上海街的歷史街道景觀（見另稿），624至626號兩幢唐樓全幢保留，包括所有外牆及室內佈局；面向康樂街的建築部分則重塑鋼筋混凝土，以活化作不同用途。另4幢戰後建築重建，可容納升降機、走火通道等設備，以符合現行建築物條例。

市建局表示會自行負責營運管理，並按城規會許可，作商業及文化用途，同時尊重地區諮詢意見，作食肆及零售等民生用途，「不會引進高檔商店」，現正研究營運模式及招租安排；亦因仍在施工，未能就工程實際支出提供準確估算。

天台綠化區擬開放 議員囑勿重蹈波鞋街覆轍

據悉，活化後的天台綠化空間可供市民享用。油尖旺區議會主席葉傲冬表示，同區「波鞋街」重建項目不太理想，促市建局勿重蹈覆轍，「（天台）花園太多規限，局限了市民（活動）」。同區區議員余德寶稱，「波鞋街」重建項目的天台花園規則不夠人性化，如不准飲食，冀上海街項目的管理更完善，「該次帶了支烏龍茶，管理員叫我︰『飲埋今次，下次唔好啦』」。

余德寶稱，旺角街市至朗豪坊一帶近年湧現藥品批發店，「多了迎合內地人口味的產品」。他希望上海街項目引進多元化食肆和零售業務，「我覺得這一帶太多藥房了……若去（上海街項目）不是『打卡』，是到樓下藥房買奶粉，好似格格不入」。葉傲冬則認為，市建局應避免營運過於商業化。