大灣區就業調查：八成港青憂網絡受限

一半看好發展前景 三成半願北上就業

該中心委託數據調查公司，以網上問卷形式訪問1214名18至35歲香港居民，以及由中心研究團隊訪問472名在校大學生。結果顯示，一半港青及近四成半大學生看好大灣區發展前景，但兩個組別都只有約35%人願意到內地大灣區就業。對於赴內地就業的隱憂，78%港青擔心薪酬待遇不理想，77%擔心網絡限制，例如無法上google。逾七成受訪大學生主要擔心子女教育問題及薪酬待遇不理想。

另外，三成受訪大學生知道內地大灣區惠港新政策，較港青的58.1%為低。近四成受訪港青認為，內地大灣區對港人的稅收優惠，不會增加他們前往大灣區工作的意願。被問到若有機會到大灣區就業，港青組別傾向選擇專業服務（36.7%）、文創產業（34.0%）及創新科技（32.7%）。

嶺大校長促增資訊流通

嶺大副校長莫家豪稱，不少港人對大灣區不了解，受訪者或在觀感上認為大灣區會帶來更大發展空間，但考慮到自身情况，包括家庭、個人發展等問題時，則是另一回事。他又稱，理解調查中港人對網絡限制的擔心，國家當局或應考慮讓資訊更流通。