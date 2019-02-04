遇查狂飈 毒駕無牌司機涉8罪 向警「扮熟」後發難 時速180公里

被捕24歲男子姓何，報稱為裝修工人，據悉有黑幫背景，他涉嫌瘋狂駕駛、在藥物影響下駕駛、販毒、藏有工具可作吸毒用途、擅取交通工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險及沒有效行車證共8宗罪。據了解，何被捕時失禁，事後報稱受傷送院。

警葵涌追至馬灣 全程8公里

警方新界南交通執行及管制組特遣隊昨凌晨展開代號Quickchaser的打擊醉駕行動，於區內主要幹道截查車輛。昨凌晨4時許，何駕駛寶馬至青葵公路近長青隧道時遇上警方路障，他主動打開車窗向警員打招呼，警員示意他駛至路旁受查，何慢駛往前，惟突然「踩油」逃去，警車即尾隨窮追8公里。

寶馬沿長青隧道、青馬大橋狂飈，最高時速180公里，至馬灣路時撞毁青馬管制區閘杆，車輛擋風玻璃爆裂，繼續駛至珀麗灣臨海廣場出入口，何棄車逃跑。多輛警車先後追至，警員沿途搜索，最終在1000米外挪亞方舟公園附近發現他藏匿草叢，警員在其手提袋搜獲兩包共重兩克冰毒及一個「冰壺」。警方事後將穿人字拖、手腳多處有紋身及右頸紋上「豪」字的何押至車旁搜查。據了解，何沒有正規學習駕駛，警方相信他非首次駕車，車輛行車證已過期，登記車主為何的朋友。

棄車逃跑 藏匿草叢落網

警方在是次行動中共截查455輛車及向司機做酒精呼氣測試，其中7名司機未能通過「細機」預檢測試，最後5人通過舉證呼氣測試，被口頭警告，另兩人則未能通過舉證呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，保釋候查。