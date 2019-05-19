方政冀尋當年拍照者 為坦克輾斷雙腳作證

方政說，1989年6月4日清晨6時，他和一眾學生從廣場撤退，來到西長安街，突然遇到軍隊放煙霧彈，他身旁女生昏倒，救助該女生期間，「坦克從我們後面高速駛來」，在自行車道的他被撞，「腿和褲子被坦克履帶絞着，感覺被拖行……」極度痛楚下，他失去知覺，記得最後看到的畫面，「是坦克的炮台」。醒來後，他已身在醫院，失去雙腿。官方要求他推翻被坦克壓斷雙腿的指控，「就可以繼續上學、畢業」。方政說，他不從，便被打壓：「在中國，堅持真相、不妥協，要付出代價。」

父親過身 被拒返國

他於2009年出走美國，友人捎來一張當日他斷腿的相片，有人為他急救，「現在就想找回拍攝照片的人和當時包紮我的人，說回當時情况」。然而，六四在中國仍為禁語，「30年了，天安門母親、戰友們一個一個過世，歷史真相要有確認，再不平反，知道的人只會愈來愈少」。

流亡海外，他在安徽的父親今年2月過身，持美國護照的他和女兒到中國大使館申請簽證。「只是作為兒子、孫子對老人的哀悼……也不讓回去」，他形容，這也是「代價」。

掛念香港「今年應該進不了吧？」

2012年，他順利入境香港，算是出走以後，首次回到中國土地，更出席維園燭光集會。「很想念香港，那是可以自由悼念的地方。」方政說，知道香港年輕一代想與「中國」甚至六四事件切割：「不是你不去關心中國，中國就不會『關心』你們，這是很愚蠢的想法，每年的燭光晚會，都是香港人勇敢站出來，捍衛自由的表現。」問到今年可會再去？方政笑說：「不了，應該進不了（香港）吧？」

（六四30）