前記者陳潤芝：六四是現在進行式

60歲的陳潤芝去年12月從香港有線電視退休，結束35年新聞從業員生涯，即到美國洛杉磯、普林斯頓和華府三地，訪問前學運領袖王丹、張伯笠、王超華等，《河殤》總撰稿人蘇曉康，以及受六四事件啟蒙的維權律師滕彪和《劉曉波傳》作者余杰，慨嘆「很可惜，一班有良心、有學識的人，都流亡去了」。王丹在美國成立智庫「對話中國」，張伯笠成了牧師，王超華半退休式在加州大學洛杉磯分校當代課老師，蘇曉康偶有寫作，滕彪在普林斯頓大學當訪問學者，余杰成了作家。

陳潤芝用兩周訪問，回港後寫成《六四三○》，最深刻是王超華說當年學生不懂妥協、不知進退，「學生有錯，政府有罪」。她說王超華當年曾哭求知名學者一同勸學生停止絕食、撤離廣場不果，她相信有生之年不會看到中共為六四道歉，撰書只為盡力「做番啲嘢」。

回想1989年時，陳潤芝7月決定移民加拿大，詎料5月20日北京部分地區實施戒嚴，同日數萬港人冒着8號風球狂風暴雨遊行抗議，當時身為亞視新聞記者的她在現場採訪，令她相信港人在關鍵時候定會站出來。

赴京採訪 聞徹夜槍聲

同年5月31日，她被派往北京採訪，從北京飯店目睹裝甲車衝向人群，耳聞徹夜槍聲，六四事件在她心中扎根。2009年，她於公餘赴美採訪，自資出版《六四二○》。

兩度為六四寫書，「別以為六四是已過去的事，那是現在進行式，六四是中共政權極權最惡劣的展現，六四並非單一事件」。她說極權不斷展現，709大抓捕、五四運動被定義為「愛國運動」、研究老子的著作遭查禁、北京大學馬克思主義學會前會長邱占萱挺工權後稱遭公安折磨，顯示內地「底線」不斷飄移。有人說保住香港便於願足矣，她卻道：「香港人要明白，大陸無民主，香港都不會有民主」，港人不可能獨善其身。

指六四非單一事件 極權未停

最近的《逃犯條例》條訂，她認為損害港人權益，鼓勵大家發聲，決不可不戰而降，亦不可放棄希望，因為她記得2003年政府推動《基本法》23條立法時，看似塵埃落定，她一家四口也有走上街頭，最後港人力保不失。守好現有戰線，同時毋忘往事，10年後會否推出《六四四○》？她笑言視乎身體狀况和有否新採訪角度了，「我怎知還會否有下一本呢？」

明報記者 羅嘉凝

（六四30）