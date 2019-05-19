前軍人：當年接命令 不惜代價入廣場 獲派槍彈 進城見血棉襖有彈洞褲子

明報記者 李以莊

身旁士兵：若遇阻撓就開槍

六四鎮壓前，李曉明是戒嚴部隊雷達站站長，他身在39軍的116師，原本一直駐守於北京郊外的通縣候命，至6月3日接到命令，要「不惜一切代價進入天安門廣場」，軍隊向他們派槍、子彈，「我身旁的士兵說，若有老百姓阻撓，往他身上開槍……」說至此，李曉明第一次哽咽。

師長帶郊區遊蕩 6月5日入城

然而，師長許峰後來又說「收不到命令」，但李曉明說，當時聽到通訊機不斷傳來「116師在哪裏？」的詢問，他估計師長當時也是同情學運，不忍入城鎮壓，故他所在的部隊一直在郊區遊蕩，至6月5日才由當時被形容為鎮壓最兇暴的38軍「押進」廣場，看到號稱20萬的戒嚴部隊、坦克、裝甲車，「我在廣場上沒看見屍體」，李曉明說，「但有被子彈打出彈洞的褲子、沾滿血漬的棉襖……」他再次哽咽。

當時進駐的軍人，被封為「首都衛士」，有紀念冊，也有紀念手表，「但是我沒有」。對於有否開槍的命令，李曉明形容，上級指示「模糊」，但「發了槍，有子彈，就是準備開槍」，他以當時身旁曾想向人民開槍的士兵為例，稱20萬大軍只要有千分之一有這樣的想法，「即有200個手持AK47步槍的軍人會開槍」。

而在當年7月4日，即六四後一個月，當局擔心再有人聚集紀念，再次向軍隊指示：如學生在100米外，向天示警；30米外，向地開槍；30米以內，可以「開槍自衛」。

被民眾稱「劊子手」

「我們進城後，民眾都怕了，不敢對我們怎樣。」李曉明接受訪問時，嘆一口氣：「但還是有人叫我們『劊子手』。」他說後來退役，在國內一直不能重提此事，及至2000年後自費到澳洲進修，舉家移民，才敢公開事件，但舊事重提，仍歷歷在目，「30年了，還是好難過，想回見過的事情，就像是昨天發生的一樣」。

支聯會聯同華人民主書院，一連3日於台北舉辦六四事件30周年研討會，邀請多名六四參與者、記者及學者述說他們的六四經歷。

（六四30）