荃灣屠房收豬未劏 今復市落空

稱無客要求宰豬

本報過去多次向五豐行等荃灣屠房股東查詢，一直不獲停業解釋，直至食物環境衛生署致函查詢，外界才知荃灣屠房也報稱要消毒。食環署發言人稱，上水屠房的清洗消毒工作昨日完成，今天恢復屠宰，政府亦已接獲國家海關總署通知，進口商可重新進口內地活豬。食環署昨午稱，荃灣屠房昨完成清潔消毒，今日凌晨恢復宰豬，即本地豬最快原可於今日應市，但該署昨晚稱荃灣屠房至昨傍晚仍未收到客戶要求提供屠宰服務，相信今天不會有新鮮豬肉供應。

農業聯合會主席陳建業說，聽聞有買了本地豬的買手因街市肉檔「分豬不勻」等商業考慮，想等到明日與上水屠房一併出貨。漁農界立法會議員何俊賢稱，上水和荃灣屠房一起恢復營運，是為了供應網絡不出現混亂，相信「不是屠房玩嘢，是協調後的結果，外人不知複雜性而覺奇怪，（荃灣屠房明日）不供應豬不能說不對，是持份者討論後的決定」。

何俊賢料與上水屠房協調 明同復市

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員黃碧雲認為，過去一周反映荃灣屠房可自行決定停運，無法做到上水屠房的「後備方案」，促政府檢視牌照規定，並考慮向營運者發警告信。

本地豬農、香港禽畜業聯會副主席林榮源說，知道荃灣屠房昨午入了約300頭本地豬，農場賣出價約1800至1900元一擔（100斤），比屠房暫停運作前高約一成。他解釋價格提高是因為「（豬）養久了，成本高了」。

內地活豬代理、香港農業專區董事總經理鄭嘉成稱，接獲食環署通知上水屠房今日可重開，昨已預備好600隻內地豬供港。香港豬肉行總商會理事長許偉堅則稱，估計內地豬肉來貨價會波動，但料零售價應能維持以往日常價錢，甚至有某些品種的價格或會調低，他期望業界不要加價，「（屠房）都已經休息9日，不計較蝕多少少，希望市民恢復吃豬肉的信心」。

肉檔料貴如過年 瘦肉50元斤

有於港島賣本地豬的肉檔負責人說，預計買入價或高達3000元一擔，與過年相若，又估計瘦肉零售價會加至50元一斤，較該檔以往所售正價高約一成多。他說工會已安排好各豬肉檔今天買豬，晚上屠宰，他亦已通知員工周一才開檔。

因應屠房停止運作，連帶牛肉及羊肉都暫停屠宰。元朗福和牛肉檔主曾偉強稱預計來貨會回復正常，預計有53隻牛將在上水屠房屠宰，但估計羊依然暫未能供應。