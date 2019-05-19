華爾街日報籲反修例：致命一擊 一國兩制終結

建測界選委表憂慮 批謝偉銓諮詢不科學

民主黨創黨主席李柱銘近日率領「反對引渡修例團」到訪美加，昨為最後一日，團員之一工黨李卓人在facebook上稱，會見了美國國會及行政當局中國委員會（CECC）主席James P. McGovern，對方會組織參眾議員聯署要求特區政府撤回修例。

建築、測量、都市規劃及園境界選委昨發新聞稿，稱已有400名從業員聯署對修訂《逃犯條例》表示深切憂慮，要求該界別的議員謝偉銓以客觀科學的方式諮詢選民意見，作為日後投票基礎。他們批評謝以電郵及小型茶敘收集意見不全面，公信力會受質疑。