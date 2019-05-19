曾倡專責委會解困局 謝偉俊同意直上大會

立法會前主席曾鈺成稱，泛民及建制互不承認對方的法案委員會，反問繼續讓法案委員會運作有何意義，無第二條路走就一定要解散。他說法案直接提交大會是選項之一，但亦不等於審議工作會更順暢，認為部分議員仍能想盡辦法阻法案表決。

謝：長痛不如短痛 曾鈺成：不等於審議順暢

建制派擬推舉謝偉俊為法案委員會主席，謝昨在商台《政經星期六》說，現法案委員會已完全無效，錯過利用法案委員會解釋修例的最佳時間，再開會只是政治表態。工聯會黃國健稱，若政府將草案直交大會，「最大助力」是民主派議員。

同場的新民主同盟范國威說，由法案委員會審議草案才是正統做法，若政府直接將草案交大會審議，會徹底破壞立法會監察政府的功能，呼籲建制派參與由民主黨涂謹申主持的會議。民主黨胡志偉亦稱不希望草案直交大會；他認同現時民主派、建制派及政府三方之間已沒互信。

全國政協委員、警務處前處長鄧竟成昨出席撐修例大聯盟街站啟動禮，被問到「港人港審」、針對台灣殺人案修例等建議時，他說「方方面面的問題表面上簡單，其實可以相當複雜」。他說每個地方都有與其他司法管轄區處理逃犯的方案，反問為何香港與國家不可以。對於保安局長李家超曾說政府過去沒處理此「法律漏洞」是「鴕鳥」了多年，鄧說「政府的運作有其理由，政府都解釋了面對方方面面的問題，我個人諒解，亦希望香港市民諒解」。