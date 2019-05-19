曾倡專責委會解困局 謝偉俊同意直上大會

【明報專訊】《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，立法會內務委員會日前開會討論出路亦未有共識，內會主席李慧琼正為是否終止法案委員會運作蒐集議員意見。有人建議將草案直接提交立法會大會審議，議事規則委員會主席謝偉俊早前倡成立專責委員會討論法案解決困局。謝昨表示，雖然草案直上大會會開壞先例，但「長痛不如短痛」，這亦是政治現實。謝之後接受本報查詢時說，他仍覺得專責委員會也是選項之一。
立法會前主席曾鈺成稱，泛民及建制互不承認對方的法案委員會，反問繼續讓法案委員會運作有何意義，無第二條路走就一定要解散。他說法案直接提交大會是選項之一，但亦不等於審議工作會更順暢，認為部分議員仍能想盡辦法阻法案表決。
謝：長痛不如短痛 曾鈺成：不等於審議順暢
建制派擬推舉謝偉俊為法案委員會主席，謝昨在商台《政經星期六》說，現法案委員會已完全無效，錯過利用法案委員會解釋修例的最佳時間，再開會只是政治表態。工聯會黃國健稱，若政府將草案直交大會，「最大助力」是民主派議員。
同場的新民主同盟范國威說，由法案委員會審議草案才是正統做法，若政府直接將草案交大會審議，會徹底破壞立法會監察政府的功能，呼籲建制派參與由民主黨涂謹申主持的會議。民主黨胡志偉亦稱不希望草案直交大會；他認同現時民主派、建制派及政府三方之間已沒互信。
全國政協委員、警務處前處長鄧竟成昨出席撐修例大聯盟街站啟動禮，被問到「港人港審」、針對台灣殺人案修例等建議時，他說「方方面面的問題表面上簡單，其實可以相當複雜」。他說每個地方都有與其他司法管轄區處理逃犯的方案，反問為何香港與國家不可以。對於保安局長李家超曾說政府過去沒處理此「法律漏洞」是「鴕鳥」了多年，鄧說「政府的運作有其理由，政府都解釋了面對方方面面的問題，我個人諒解，亦希望香港市民諒解」。