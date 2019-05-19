修例「中央要做」 田北俊料商界歸隊 政協人代組聯盟擺街站撐修例

田：點可能為殺人犯搞咁大壇嘢

田北俊昨在港台《星期六問責》說：「你點可能為殺人犯（陳同佳案）搞咁大壇嘢，點可能係特區政府意見，梗係中央要你做，但當然中央又話唔係，林鄭又話唔係，終於今日出聲，一出聲，我覺得歸隊嘅機會高。」至於自由黨會否「歸隊」，他說若該黨就追溯期和最高刑罰等提出的修訂建議獲納入，自由黨會支持。

葉國謙在同一節目稱，外國政府多次就此次修例表達意見，「參與性那麼高」，而民主派亦就事件到外國訪問，才觸動中央要就修例表態，認為此舉是合適做法。

中聯辦前日表態後，由多名政協、人代任召集人和副召集人的「保公義撐修例大聯盟」昨午在中環舉行街站啟動儀式，呼籲市民支持修例，目標在全港擺設100個街站，派發解釋修例的單張，有關單張在前日中聯辦會議上亦有派發。大聯盟召集人、全國政協黃英豪說，自4月16日起已在網上收集簽名支持修例，至昨午1時有逾30萬個，簽名是實名制，要提供身分證首4個號碼和電話號碼，不可重複。他說大聯盟未來不會遊行撐修例，但正籌備推短片告訴市民香港不能成為逃犯天堂。

黃英豪：聯署簽名逾30萬 不會遊行

中聯辦和港澳辦接連公開支持修例，大聯盟副召集人、港區人代吳秋北被問到會否有反效果，造成社會撕裂，他稱中央支持特區政府依法施政，而特區政府修例合情合理合法，中央政府肯定會支持。他反指美國2月起一直干預香港事務，反問為何又不怕撕裂香港。黃英豪說，中央政府在各方面支持特區政府運作，「不可說是干預，只可以說中央政府對香港很愛護」。

張達明：林鄭競選時承諾不向中聯辦拉票

法律界選委張達明昨在facebook貼圖，展示特首林鄭月娥2017年特首選舉論壇後給他的信，當中親筆寫道會履行她在選舉論壇中的承諾。張達明稱，林太選舉論壇時曾說沒要求中聯辦拉票，亦不同意有關做法。張反問：「她還可以信守這承諾嗎？」張又稱，約兩周前有建制派立法會議員主動向他表明，對今次修例，即使未必會投反對票，亦會投棄權票，但目前中央已表態，「聖旨已下，他還可能不投贊成票嗎？」

本報昨就張達明的說法向特首辦查詢，獲回覆可參考特首近日發言。林鄭月娥上周四曾表示，中央要表態是很合理，並不存在什麼「死任務」。財政司長陳茂波昨稱，聽到商界對《逃犯條例》修訂提出的憂慮，政府會與商界多作解說，消除誤解。

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