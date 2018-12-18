受選舉呈請影響 議員叫苦 政府拖欠選舉資助 建制泛民齊追數

林卓廷：兩年蝕息都蝕死

事緣如果選舉後有選舉呈請進行中，政府就唔會向當選議員發放選舉資助，但早前本土民主前線前發言人梁天琦等人因為被拒參選而提選舉呈請，案件𠵱家連排期上高院都未見蹤影，結果令到喺新界東當選嘅林卓廷一直等候，已經做咗半屆任期，就咁樣一蚊選舉資助都未拎得番，「蝕息都蝕死你啦……兩年喎，幾時見到曙光？」佢建議局長不如修例處理事件。民建聯張國鈞此時都搭嘴話，佢都受過有人提選舉呈請嘅影響，「我都未收得番（選舉資助）」。

黃碧雲倡免息貸款區選參選人

林卓廷仲入咗臨時動議，要求政府盡早發放拖延各參選人嘅資助金額，如果日後法庭另有裁決，可按法例處理有關金額嘅爭議，臨時動議結果喺不記名表決下獲通過。聶德權就話，睇到好多議員都有切身感受，但若修例都要有具體方案，歡迎議員提建議。

民主黨立法會議員黃碧雲會上都建議，向有經濟困難嘅區議會參選人提供免息貸款，上限可以係2萬至3萬元，等參選人唔好因為經濟困難卻步。不過，聶德權就話似乎有啲複雜，相信候選人本身都有方法籌募經費咁話。