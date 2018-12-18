槌擊致29處裂傷 官斥殘忍 七旬翁誤殺八旬包租公囚8年

【明報專訊】七旬翁去年在元朗田心村用槌仔連續擊打八旬包租公，致對方頭骨、面骨骨折，露出頭骨死亡，七旬翁事後被指丟掉兇器並將包租公房門鎖上，鄰房租客數日後發現有白色小蟲從包租公房間爬出，始揭發事件。七旬翁早前被裁定謀殺罪名不成立，交替控罪誤殺罪成。法官昨日指被告當時不斷用槌仔襲擊包租公頭部，造成至少29處裂傷，行為殘忍，判囚8年。
被告倪耀偵（77歲）被裁定於去年4月10日，在洪水橋田心村一單位因遭激怒下誤殺事主陳根蘭（終年80歲）。辯方求情時稱，被告開審前已表明會承認誤殺罪，惟控方繼續審訊。辯方又呈上被告的醫療報告，指被告患老人病，但認知能力在檢查中達滿分標準。
被告被激怒 短時間失控犯案
高等法院法官張慧玲判刑時說，每個人一定要尊重他人的生命，奪取他人生命屬非常嚴重的事，又解釋陪審團今次認為被告有意圖謀殺、或對事主身體造成嚴重傷害，惟同時認為被告因被激怒，短時間失控而犯案，遂裁定誤殺罪成。
法官又稱，專家證人口供反映，被告並非如其供稱只襲擊事主6、7下，而是不斷用槌仔襲擊事主頭部，造成至少29處裂傷，形容行為殘忍，刑期必須反映其嚴重性。被告過往非法禁錮、非禮及盜竊的刑事紀錄不成加刑因素。
鄰房租客早前作供時同意辯方所指，被告曾投訴包租公「好鹹濕，這麼老還帶兩個女人回來，困在房內又摸上面、又摸下面」。被告自辯時則稱，事主當日突手持槌仔欲扑向他，他一手擋開及搶走槌仔，向事主額頭扑了6至7下，事主才慢慢倒地。案發後他想過跳樓或跳海，但始終沒有勇氣。他又認為，若當時沒有扑死事主，事主也會扑死他。
【案件編號：HCCC130/18】