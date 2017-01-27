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網購騙案拘64人 最小15歲 371受害者損失156萬元

【明報專訊】臨近聖誕，有不法之徒乘網購風潮，於網上張貼虛假廣告，訛稱有貨品出售，當客人轉帳後即失去聯絡。警方連日展開名為「天翔」的打擊網上購物騙案行動，拘捕64人，當中最年輕兩人只有15歲，371名受害者合共損失156萬元。

首11月涉款較去年增1.5倍

警方網絡安全及科技罪案調查科高級警司羅越榮指出，今年1月至11月，網上購物騙案數字達1920宗，較去年同期的1449宗上升32%；牽涉金額高達3990萬元，較去年同期的1620萬元上升146%。

警方於12月3日至14日搜查逾百個地方，拘捕64名年齡介乎15至77歲的人，他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，當中44人為單獨犯案，其餘分別來自8個行騙集團，集團主腦亦落網。最年輕被捕者為兩名15歲中學生。二人於社交平台發帖，聲稱出售足球用品，吸引買家付款後即失聯。警方追蹤戶口收款紀錄拘捕兩人。

最大宗損失 付10萬元買月餅券

網絡安全及科技罪案調查科警司林焯豪稱，騙徒多於社交平台及二手買賣網站張貼廉價貨物廣告招徠，當中以售賣遊戲機及電子產品為主，其次為演唱會門票和遊戲點數。行動中，371名受害人損失156萬元，其中一人支付約10萬元向騙徒購買月餅劵，成為單宗最大損失個案。另有一個涉7人的集團訛稱賣威士忌，多人受騙，損失金額40多萬元。

港島總區重案組高級督察鄭逸鵬表示，其中一個被搗破集團除張貼虛假貨物廣告外，更誘使人出售戶口，供集團作轉帳用途，增加警方追查難度。鄭稱案件仍在調查，不排除有更多人被捕。警方呼籲市民，應於有身分認證的網上交易系統購物，避免墮入騙徒圈套。

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