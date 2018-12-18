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伯明翰前經理涉盜3700萬 楊家誠否認獄中遙控公司

【明報專訊】管有英冠球隊伯明翰的伯明翰環球控股有限公司（現稱伯明翰體育控股有限公司），其前會計部男經理被指於2013至14年任職期間冒簽75張支票，從公司戶口盜取逾3700萬元。他否認一項盜竊罪，辯方昨質疑時任主席楊家誠安插多名親信，包括副主席馬瑞昌、董事Panos Pavlakis及張成為公司高層，全因方便楊控制，即使楊在囚，仍藉高層、律師探監遙控公司；楊家誠否認。

因洗黑錢於2014年被判囚6年的楊家誠昨出庭作供，他稱被告高家威（36歲）2012年加入公司，負責財務事宜及開出支票予楊或其他人簽署。楊稱因兩間公司遭凍結，他要求被告協助解凍，除此以外甚少與被告接觸。

楊：票上簽名屬冒簽

楊又稱，他從未在空白支票上簽署，而大部分公司開出的支票都是打印。控方向楊展示涉案支票，楊表示他從未授權任何人開出涉案支票，票上簽名亦屬冒簽。

楊家誠被盤問下稱，他約於1980年認識當時仍是警察的彭彼得（案發時任伯明翰環球控股董事總經理兼行政總裁）。辯方稱，楊家誠過去任職理髮師，彭彼得是否其客人。辯方大律師隨即笑言﹕「我不應這樣問，彭彼得先生跟我一樣有這麼多頭髮。」楊家誠笑指其髮型屋收費高昂。

辯方質疑2011年彭彼得只是一名大律師，何以楊家誠會聘用他為署理主席，年薪更高達1200萬元。楊家誠指當時公司正進行收購，他希望聘用一名熟悉法律及足球的人，而彭彼得當時能說出每名英超球員的名字。至於薪金，楊稱不少球會開價相若，包括當年的李斯特城。審訊今續。

【案件編號：HCCC78/18】

相關字詞﹕盜竊 彭彼得 楊家誠 伯明翰

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