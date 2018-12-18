猝死跑手臨牀發現心肌肥厚 渣馬死因研訊 醫生：驗身套餐無超聲波難知

10萬跑手0.5至1人停心臟

另方面，東區醫院深切治療部主管殷榮華指出，根據研究數字，每10萬名跑手中，估計有0.5至1人出現心臟停頓。殷預計每次渣馬賽事會有1至2名跑手出事，而絕大部分出事的人均在終點前暈倒，故設立醫療團隊在最近的律敦治醫院候命。

東區醫院深切治療部顧問醫生沈海平供稱，事主吳卓諭（終年24歲）心臟停頓近一小時，左心室跳動緩慢。他量度事主左心室壁厚1.7厘米，惟正常應小於1.2厘米，故臨牀診斷為心肌肥厚。沈解釋這有可能是先天性，病者或之前已有此問題而未知，劇烈運動把身體推至某個極限會誘發此病。

臨牀發現有別解剖 或因水分減

死因研訊主任提及，有證供指出事主並無心臟相關疾病，過去身體檢查亦沒有問題。沈回應指市面上的身體檢查套餐不會包括超聲波檢查心臟，但心肌肥厚需要透過超聲波檢查才有可能揭示。

家屬亦問及，臨牀發現與法醫報告有出入，法醫報告沒有指出事主心臟肥大。沈指解剖與臨牀情况不能比較，或因屍體水分減少而有別。

解剖驗基因無發現 病因未明

負責解剖的病理部顧問醫生呂潤開供稱，未有發現事主心內膜或心隔膜增厚、肥大等異常，量度左心室壁厚1.5厘米，從病理學角度而言不算肥大。呂考慮事主曾出現心臟停頓和其臨牀情况，認為事主死於心臟性猝死。他其後再作分子遺傳研究，在100對可能病變的基因中檢測有可能出現突發性心律失常的35對基因，但找不到病變，故具體潛在病因未明。呂指出，原發性心律失常致死的人中，年輕人佔約30%。

研訊押後至明年1月7日繼續，等待專家證人作供。

【案件編號：CCDI-45/15】