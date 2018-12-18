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聶德權：全國法律列明 宣誓奏唱國歌

【明報專訊】政府預計明年初向立法會提交《國歌法》本地立法的條例草案。政制及內地事務局長聶德權昨日表示，草案會參考全國性法律中所列明須奏唱國歌的場合，看如何將其反映在本地法例中，他注意到全國性法律有提及宣誓儀式，「所以宣誓儀式是一個須奏唱國歌的場合」。

港擬附表列場合 日後可加

議會陣線毛孟靜與聶德權見面後引述對方稱，議員宣誓播放國歌，一般理解是立法會自行安排；她強調會在法案委員會審議期間，要求刪除立法會議員就職宣誓時奏唱國歌的部分。

聶德權昨向傳媒稱，國歌法作為全國性法律已實施，並納入《基本法》附件三，故當局要履行憲制責任立法實施。他說，全國性的國歌法第4條有列明須奏唱國歌的場合，當中包括宣誓，而本地條例草案會參考全國性法律列出的場合，當局將以附表形式羅列香港須奏唱國歌的場合，若日後有需要，特首可透過附屬法例增加。

毛孟靜：突加插環節無異「僭建」

毛孟靜與聶德權會面後稱，「各方面加設許多政治威嚇信息、政治審查手段」，質疑立法會早前已就國歌法討論並舉行公聽會，現時突加插宣誓奏唱國歌環節無異於「僭建」，令爭議更複雜，她相信若日後成立法案委員會，整個立法會都會加入，冀「逐隻字討論」。她說議會陣線6名立法會議員均反對國歌法。

人民力量陳志全稱，以刑罰強迫市民尊重國歌是下下之策，易適得其反，他絕不會支持。他說，立法會主席可隨意刪減修正案數目、限制發言次數及時間，因此議會辯論難以阻擋，但強調若有不合理之處，定會提修正案。

民建聯張國鈞稱，宣誓是立法機關最重要的場合，奏唱國歌意味一國兩制之下新一屆立法會的開始，強調國歌法之下只有刻意貶損才是犯法，「若認同一國兩制，不會有所抗拒，若有抗拒則應反省，到底心中在想什麼？」

相關字詞﹕政制及內地事務局 議會陣線 張國鈞 國歌法 毛孟靜 一國兩制

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