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夫婦同做無言老師 全港首對 女兒感驕傲 自己也登記

【明報專訊】當生命走到盡頭，有人會將帶不走的身軀贈予醫學院，為醫學教育和發展盡最後一分力。中文大學7年前設「無言老師」遺體捐贈計劃，捐贈數字至去年持續穩定，近年更有首對夫婦先後當上「無言老師」。這對開明父母除了主動向子女提出捐贈意願，更以身教鼓勵女兒參與其中。明報記者

「無言老師」劉振雄與一般長者有點不同，他生前喜愛研究電器，更熱愛透過互聯網吸收新知識，「無言老師」的概念，由他先帶進家中。女兒劉倩萍憶述，父親某天突然告知家人，自己已寫信給時任中大校長沈祖堯，說希望成為「無言老師」，又要求她在申請表上簽署，令家人大感吃驚，「起初會有『唔係呀嘛』的反應，始終是中國人，母親區佩雯起初亦應不太願意（答應）」。

妻起初不太願意 夫身故後跟隨

劉倩萍估計，父親願捐遺體，或與丈夫多年前接受屍肝移植有關，因「別人都願意無私捐出器官，為何我們不能做到？」劉父2011年因意外去世，終年82歲，家人遂按其遺願捐出遺體，劉母數年後亦主動提出相關申請，並於2015年去世，享年88歲，夫婦的遺體同樣供醫科生作學習之用，成為首對「無言老師」夫婦。

作2至3年學習用途後，劉母的遺體於上周六（15日）火化，並透過撒灰儀式，與老伴合葬於華人永遠墳場管理委員會將軍澳紀念花園內。劉倩萍形容，父母終於完成重大任務，對此感到驕傲，自己亦學習雙親，登記成為「無言老師」，「父母雖然不是名人，但他們這個決定能真正幫助他人，他們真的很厲害」。

助理院長：無言付出 學生償還不到

中大醫學院去年共收到103具遺體及2062宗捐贈登記，與前年相若，供應相對穩定。助理院長陳新安表示，相信家人為捐贈者完成心願時，內心一定有所掙扎，形容醫科生成功背後有很多老師無言付出，「學生真的償還不到」。他說，每人身體均獨一無二，「無言老師」讓二至三年級的醫科生學習人體構造、訓練外科醫生熟習技術，以及讓臨牀顧問醫生發展新治療方法，期望學生除了學習知識外，更能體會生命無常及學會尊重每條生命。

陳新安又說，「無言老師」採用紙摺的撒灰器，供家屬撒灰前先寫下道別信息，體現人文情懷，亦期望「無言老師」計劃能持續有所完善。

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