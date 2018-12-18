信用卡現金回贈 簽帳額可差8倍

消委會比較19間發卡機構、合共38個有提供現金回贈的信用卡獎賞計劃，大致分為自動回贈、換領回贈及獎賞扣減。18個自動回贈的計劃，分為以簽帳額的某個百分比計算現金回贈金額，或以簽帳額的特定兌換率計算現金回贈。總括而言，平均每1元現金回贈，用安信信貸計劃只需簽帳50元，但用華僑永亨銀行的計劃則要簽帳333.3元。

海外簽帳需考慮匯率手續費

另有11個計劃屬換領回贈，持卡人每月作合資格簽帳會獲獎賞積分，累積到一定數目的賞分可換取獎賞計劃的禮品、服務、商戶現金券及現金回贈。總括而言，要兌換1元現金回贈，最多是在中國建設銀行的計劃，要簽帳450元，但假如在海外或作外幣簽帳，花旗銀行計劃只需簽帳額50元，兩者相差高達8倍。

餘下的是獎賞扣減計劃，持卡人可於交易時直接指示商戶以賞分或賞錢扣減簽帳，或在交易後透過網上平台或流動應用程式指示扣減，平均每一元現金折扣需簽帳100元至270元，於特定商戶或類型的簽帳，用香港上海匯豐銀行計劃簽帳27.8元就可獲一元現金折扣。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮提醒，海外簽帳看似可賺取更多回贈，但消費者要考慮簽帳除涉及外幣的兌換匯率，還需計算支付給發卡機構和信用卡組織等手續費。他認為，消費者應按自己慣常消費模式，選取最合適的信用卡，不應貪圖回贈而胡亂消費。