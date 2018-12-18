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香水有香料致敏物 23款含10種以上

【明報專訊】佳節臨近，香水是聖誕節禮物的選擇。消委會測試多款香水樣本，發現全部樣本均含香料致敏物，23款香水更檢出10種或以上致敏物，而17款香水含歐盟將會禁用的高致敏性致敏物。消委會提醒，接觸某些香料致敏物，常會有短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至會有接觸性過敏，出現紅斑、腫脹等較嚴重反應。

CHANEL No.5最多

消委會測試市面上55款香水樣本，包括淡香精、淡香水、古龍水，售價由48元至1775元不等，發現全部樣本均檢出含香料致敏物，當中23款香水檢出10款或以上致敏物，CHANEL No.5含有最多種香料致敏物，共有15種，而ACQUA DI PARMA則有12種，但其香料致敏物質含量最高，達到5.35%。

歐盟消費者安全科學委員會（SCCS）早前公布意見書表示，新鈴蘭醛（HICC）屬高致敏性致敏物，提議將化妝品中HICC濃度降至0.02%水平，歐盟委員會去年提出修訂，禁止在化妝品中使用HICC、氯化苔黑醛和苔黑醛，而2021年8月起，不符合新規定的化妝品不可在當地銷售。而今次測試有17款香水含有HICC，其中15款樣本的HICC濃度高於SCCS提議水平，TOM FORD含量更高達0.34%。

測試中有26款香水含有香料成分BMHCA，當中以CHLOE、TOUS、Victoria's Secret、Clinique和ISSEY MIYAKE樣本濃度較高。而歐盟SCCS早前已提出，BMHCA在人體是已確認的接觸性致敏物，可引致皮膚過敏，BMHCA用於駐留或冲洗式的化妝品都不算安全，估計將有可能就BMHCA在化妝品中的使用作出新修訂。

嚴重可致紅斑腫脹

消委會總幹事黃鳳嫺表示，接觸某些香料成分後，最常出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至有紅斑、腫脹較嚴重反應，消費者要留意致敏物種類及總量，並留意香水標籤，排得愈前的成分代表濃度愈高，建議消費者買香水前應先噴少許在皮膚上，若出現痕癢紅腫，就不應該購買。

消委會今年1月至11月，接獲22宗有關香水投訴，逾半涉及懷疑誤買假貨，當中多是網購後發現貨品有異。

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