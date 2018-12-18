9電熱盤安全未過關 兩款漏電超標 溫度升幅全超標

手柄內部電線溫升標準超標

消委會測試市面9款多功能電熱盤，價格最低是599元的「億世家ecHome」和「Diamond」，最高則是998元的「Bruno」，但9款均不能夠通過全部8項安全測試。蓋上鍋蓋作溫度升幅測試，溫升標準上限是45K至60K，但全部樣本均有部分位置超出標準，例如鍋蓋手柄、內部電線等，「récolte」和「Thomson」的電熱爐更加連機身表面亦量得分別溫升至87.5K及71.7K，且沒貼高溫警告標誌。

絕緣距離不足 易漏電

有8款電熱盤的絕緣距離較標準要求約少0.2至4毫米，其中「億世家」電熱爐更有6個位置的絕緣距離不足，難以防止短路、漏電等引致的危險。以1.15倍的輸入功率操作測試，「Thomson」及「億世家ecHome」的帶電部分與接地的金屬內殼之間，量得泄漏電流分別是5.55mA及7.97mA，高出0.75mA的標準上限，易令使用時跳掣及增加觸電風險；模擬供電電壓突然不穩並大幅提高，「億世家ecHome」在1.24倍的輸入功率下非正常操作時，電流過大而導致漏電斷路器跳掣，未能進行部分安全測試項目。

測試結果是「Bruno」的評分最高，它只溫度升幅超標和標示說明不足，「Bruno」的代理商指已與供應商了解改善方案。「Thomson」及「億世家ecHome」的評分則最低，「Thomson」代理商稱會要求生產商加強產品的安全標準細則，「億世家ecHome」則指已抽取存貨及作泄漏電流測試均符合標準要求，不排除屬個別事件。

消委會宣傳及社區關係小組主席陳錦榮認為，電熱盤測試結果並不理想，尤其全部電熱盤的升溫程度超標，拿起電熱盤的蓋、柄時或被燙傷，消費者盡可能用乾布或隔熱手套小心提起；放在家中枱上使用時，電熱盤機身表面頗熱，應避免觸摸，並且切勿讓小孩單獨使用或觸碰。

機電署︰正常使用沒危險

機電工程署回應消委會指，已檢視相關測試報告，所有樣本均通過絕緣測試並具備基本的絕緣保護以阻隔帶電部分不會被用戶觸碰，不符合標準的項目大多是樣本在非正常操作下的測試表現，用戶在正常情况下及根據產品說明書操作就沒有危險，但署方已就不符合標準的項目聯絡有關供應商，要求跟進及改善。

（消委報告）

明報記者