螺絲帽供應商：訓練有提逐個檢查安裝

【明報專訊】沙中線紅磡站風波源於剪鋼筋，且月台層板鋼筋未有妥善扭入螺絲帽接駁。沙中線聆訊開庭以來，港鐵及總承建商禮頓、分判商泛迅多名證人均曾供稱，施工時未聞屋宇署「質量監控計劃」（QSP）對螺絲帽檢查及紀錄要求。不過，鋼筋及螺絲帽供應商「人和科技控股有限公司」昨供稱，為人員提供螺絲帽安裝訓練課程時，有提及施工時需逐個檢查螺絲帽安裝，記錄下來並夾附到地盤日誌。
多名證人早前供稱不知要求
人和科技銷售及營銷經理Paulino Lim供稱，公司負責為港鐵及承建商、負責紮鐵的泛迅工人，提供檢查及接駁螺絲帽訓練。課程會提及屋宇署就工程內使用螺絲帽有特別的監督要求，包括要委任有一定資歷的人員檢查螺絲帽並作紀錄。不過，多名證人包括港鐵高級建造工程師（土木）何昊幫及禮頓地盤監工陳智業等人，早前均供稱施工前不知QSP要求。
「工地上出現任何剪鋼筋都不正常」
Lim另供稱，公司為沙中線紅磡站「1112」合約提供逾38萬個螺絲帽，以及65萬支鋼筋，又指在工程期間未聞有人投訴螺絲帽有問題。另外，有泛迅證人供稱，曾有工人剪走較長的B型螺絲鋼筋，以取代A型鋼筋再扭入螺絲帽，惟Lim昨供指這方法「技術上可行，強烈不建議這樣做」，並指在工地上出現任何剪鋼筋都「不正常」。