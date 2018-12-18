螺絲帽供應商：訓練有提逐個檢查安裝

多名證人早前供稱不知要求

人和科技銷售及營銷經理Paulino Lim供稱，公司負責為港鐵及承建商、負責紮鐵的泛迅工人，提供檢查及接駁螺絲帽訓練。課程會提及屋宇署就工程內使用螺絲帽有特別的監督要求，包括要委任有一定資歷的人員檢查螺絲帽並作紀錄。不過，多名證人包括港鐵高級建造工程師（土木）何昊幫及禮頓地盤監工陳智業等人，早前均供稱施工前不知QSP要求。

「工地上出現任何剪鋼筋都不正常」

Lim另供稱，公司為沙中線紅磡站「1112」合約提供逾38萬個螺絲帽，以及65萬支鋼筋，又指在工程期間未聞有人投訴螺絲帽有問題。另外，有泛迅證人供稱，曾有工人剪走較長的B型螺絲鋼筋，以取代A型鋼筋再扭入螺絲帽，惟Lim昨供指這方法「技術上可行，強烈不建議這樣做」，並指在工地上出現任何剪鋼筋都「不正常」。