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陳帆認傳媒報道後方看舉報電郵 謂曾反思：會否做事有缺失？

【明報專訊】運輸及房屋局長陳帆昨現身沙中線紅磡站調查委員會聆訊，是政府證人中最高級官員。陳帆承認至今年5月傳媒報道沙中線風波後，才首次看中科興業潘焯鴻向他舉報紅磡站工程的電郵，認為自己有責任了解事件，並反思「會否是我做事有缺失呢？」

指電郵帳戶由下屬管理

中科董事總經理潘焯鴻稱，早於去年9月15日電郵陳帆，告知紅磡站工程出現問題。陳帆指該電郵帳戶由下屬管理，用於對外接收公眾意見，「如同事覺得我需要知才會轉交我看」，又指自己雖無親自處理事件，但當時有同事與潘焯鴻聯絡，並轉交港鐵跟進，認為問題已獲處理。

禮頓代表資深大律師石永泰追問，為何陳帆在今年看過該電郵後不約見潘，陳帆回答︰「事件或涉刑事成分，個人認為應由執法部門跟進。」

重提對港鐵失信心 「還有什麼信任基礎？」

另外，陳帆在庭上重提對港鐵失信心一事，他指政府原先期望港鐵今年6月提交的調查報告「嚴謹及認真」，夾附的圖則及檢查紀錄亦有簽名作實，「因此相信這是事實全部」；及至7月港鐵再呈交3份附件，有關車站內結構設計與6月報告中「有極大差異」，陳帆批評「（港鐵）團隊做成這樣，還有什麼信任基礎？」陳說政府「直到今日，（紅磡站）建造情况都未能清楚」。

陳帆作供不足一小時後離開法院。記者問他會否承擔沙中線風波的責任，陳帆一律沒有回應並上車離開。

路政署鐵路拓展處副處長/總工程師梁文豪昨午亦有作供。梁文豪說，直到今年7月才知道紅磡站東面連續牆頂部是用長鋼筋，而非螺絲帽接駁。梁提到港鐵在2015年5月被屋宇署揭發擅自改動連續牆設計（即抽走內部U形鋼筋）後，曾向當局承諾日後有任何設計改動都會交新圖則。

曾稱改設計會交新圖則 港鐵未兌現承諾

不過，按目前事態，港鐵最終未能兌現承諾，聆訊中揭發連續牆有多個不同設計，包括削頂及改用長鋼筋，而新圖則遲至今年11月才呈交；港鐵沙中線設計經理梁福榮上月曾就事件供稱，指遲遲未向政府交新圖則，是因總承建商禮頓未有按機制向港鐵呈交設計修訂所致，更形容港鐵對第二次改動一直「蒙在鼓裏」，至今年7月才得知。

相關字詞﹕紅磡站鋼筋問題 潘焯鴻 陳帆 沙中線調查委員會

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