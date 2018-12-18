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港鐵早查剪鋼筋 答政府「不知情」 稱曾與中科談「鋼筋技術問題」

【明報專訊】沙中線紅磡站剪鋼筋風波其一關鍵點，是中科興業董事總經理潘焯鴻曾在2017年分別兩次向禮頓及政府電郵舉報。就事件而成立的調查委員會，在其網頁公開8名政府證人供辭，揭露潘2017年1月首次向禮頓舉報剪鋼筋時，港鐵得悉並曾進行內部調查。惟政府8個月後收到潘舉報電郵時，港府官員向港鐵查詢事件，要求港鐵提供資料時，涉知情的港鐵人士仍回覆政府對事件「不知情（not privy）」，僅提及曾與中科談及「鋼筋技術問題」，有淡化事件之嫌。

據早前聆訊內容，潘焯鴻早於2017年1月電郵禮頓，指地盤內有人剪鋼筋，並夾附兩張工人剪鋼筋照片。港鐵知情後，就事件進行內部調查，並由港鐵沙中線協調經理吳嘉華負責，港鐵高級建造工程師（土木）何昊幫有參與其中（見另稿）。何昊幫作供時更承認，有看過潘焯鴻2017年1月的電郵。

潘電郵陳帆無提剪鋼筋

8個月後，潘焯鴻在9月15日發電郵予運房局長陳帆，提及工程內有「中科2017年1月曾匯報、與公眾利益有關的問題」，希望與局方、港鐵及禮頓一同討論事件，但潘無提及剪鋼筋。運房局收到電郵後，有轉介至路政署跟進（詳見另稿）。

本報查閱路政署高級工程師（沙中線）朱敦瀚的書面供辭，顯示朱收到指示跟進中科發給陳帆的電郵後，曾聯絡港鐵何昊幫了解何事，並由港鐵協調經理吳嘉華回覆。朱敦瀚供稱，他有要求港鐵就2017年1月中科提及的事件，提交任何相關的資料及相片，更要港鐵講解當時就事件採取的行動。惟吳嘉華回覆稱，對中科提及的事件細節「並不知情」，吳雖有說港鐵項目管理團隊在2017年1月就鋼筋技術問題與潘對話，但無提及對話詳情，吳反要求路政署就舉報提供更多資訊。

潘舉報後3日電郵路政署：已圓滿解決

朱敦瀚為了解事件，更多次致電潘焯鴻，惟潘未有接聽，潘更多次推說稍後提供詳情。潘焯鴻最終在發電郵予陳帆的3天後，再次電郵朱敦瀚，指事件已與禮頓圓滿解決，並希望事件可以結束。朱敦瀚供辭指，路政署內部商討後，亦決定結束調查。

而時任港鐵沙中線土木工程（南北線）總經理胡宏利的書面證供亦表示，曾於2017年9月15日電郵路政署鐵路拓展處副處長梁文豪，僅指禮頓已與中科會面，並會解決兩者之間的「商業問題」，內容並無提及港鐵於2017年1月已得悉有人剪鋼筋事件。

時任運房局長政務助理姜子尚承認，因得知路政署及運房局已跟進處理，亦無尋求陳帆的指示，故無就電郵通知陳帆。陳帆昨日亦供稱，至今年5月後，才得悉潘焯鴻的舉報電郵。

明報記者

相關字詞﹕港鐵 剪鋼筋 陳帆 沙中線調查委員會

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