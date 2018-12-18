專欄：IT與殺雞刀 ／文：章濤

近年麥當勞大力推廣自助點餐，希望利用系統來提升效率，此舉無非想降低成本，但社會成本則是將人的參與和角色在操作過程中抽走，將人變成系統中的螺絲，令麥當勞成為一個集雲端運算、大數據、人工智能等頂尖科技於一體的龐大機器。然而，麥當勞旁邊可能有家雲吞麵店，點菜落單、照顧客戶都靠人手，過程中或會犯錯但充滿人情味，只是對人手的要求相對較高，甚至少了其中一人就有癱瘓的危機。

有人或會認為，只要為雲吞麵店設計一個系統，就可將亂七八糟的情况撥亂反正，實情卻是，系統設計的成本對小店而言可能是天文數字，甚至沒法回本，故應「多一事不如少一事」；但假如雲吞麵店正朝着開立10家分店的模式進發，實踐數據分析、智能化管理的話，這筆IT成本萬萬省不得，所以問題關鍵在於設計業務時的定位究竟是做一家小店的商業，還是如麥當勞一樣的商業模式，前者看重個人能力，可以獨力支撐整個業務；後者終極目標是抹去個人能力，令系統成為最重要的主體，其餘任何人都可被取代。

殺雞不用牛刀，不是因為牛刀不能殺雞，而是這事不符合常理和成本效益，同理，中小微企對IT的應用亦是如此，不是拒絕IT，亦不是直接跳到「做個系統」的結論，而是按需使用。

用IT來建立一個完善商業系統是業務上的取捨，同時亦是價值觀的選擇，這是不能逆轉的科技大勢，但同時，我們亦不能抹殺一些棄用IT，堅持以人為本、用心經營的小商業，因它們所秉持的理念和建設的美好一面，同樣無法被輕易取代。

作者 章濤（UDomain 創辦人及行政總裁 、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]