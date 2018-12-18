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有利初創評分 10城市港排尾二

【明報專訊】本地初創企業創辦人自發組成的組織「創賢聚」，昨發表「香港初創企業指數2018」，在8項有利初創環境範疇評分中，香港平均48分，在10個鄰近城市中排第9，僅優於曼谷，較首位新加坡（71分）少23分，香港更有3項評分包尾，包括「私人資金」、「人才供應」及「先導測試實行環境」，反映受訪初創企業在這些方面遇困難。

由港企打分 港3範疇包尾

創賢聚聯同香港大學於今年9月至10月向本港科技初創企業發問卷，受訪者需就香港及鄰近城市支持初創企業發展的八大範疇評分，包括「政府及公營資金」、「私人資金」、「政府非現金支持」、「商業法規」、「人才供應」、「行業聯繫」、「初創企業生態系統及文化」和「先導測試實行環境」，共收到233份回覆，七成受訪者為種子前階段及種子階段公司。

獲評分的10個城市包括香港、新加坡、深圳、北京、上海、廣州、東京、台北、吉隆坡及曼谷。結果顯示，以100分為滿分，香港在8個範疇平均得48分，排行第9；新加坡得71分最高，其次為深圳（69分）及北京（68分）。

執行調查的港大社會科學研究中心總監白景崇稱，本港在「人才供應」中得分最低，比位列前五的北京、上海、深圳、新加坡及台北低25分以上，是總排名第9的主因之一，反映本港創科人才短缺情况令人憂慮，或成為香港在區內競爭的致命傷。

人才供應失分 料因失業率研發開支低

白景崇分析，香港人才短缺主因有二：其一是失業率極低，僅2.8%，幾乎全民就業，大學畢業生基本上毋須擔心「無工做」，致初創企業難招聘人才；其二是香港「研發開支佔本地生產總值比率」過低，即使特首去年提出在2022年倍升至1.5%，亦低於全球平均約2.3%，與本港研發人員數量少有直接關係。

調查亦發現，香港在本地初創企業眼中，「商業法規」表現相對較好，但得分仍低於新加坡及內地城市。白景崇說，就發展大數據，香港的私隱保護法規相對區內發展成熟，而內地則未有建立這方面的條例，企業要研究大數據限制相對少，但如要將技術擴展此歐美等地，內地一套則不適用。

創賢聚創辦人麥嘉晉建議，為保持香港優勢，發展成熟的法規亦需具彈性，以免因門檻過高而窒礙創科應用；另亦應增撥更多資源在人才發展上，提升科研人員的待遇，而研發開支目標亦應與世界平均看齊，不止於1.5%。

明報記者 林穎茵

相關字詞﹕香港初創企業指數 白景崇 創科線 初創企業 香港大學社會科學研究中心 創賢聚 創科線

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