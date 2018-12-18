挖地庫致古蹟沉降 廣華擴建停工3月 醫局稱受控 專家：沉降不均或「扯裂」

涉東華三院文物館 1911年落成

廣華醫院第一期重建範圍鄰近須原址保留的文物館，承建商今年2月開挖地庫，至今已挖至地庫底部。為確保文物館不受工程影響，承建商惠保（香港）在周邊作鞏固及防漏工程，亦作額外帷幕灌漿，並監察周邊沉降幅度及地下水位情况。根據資料，文物館前身是於1911年落成的廣華醫院大堂。

34監測點 10超標

醫院管理局昨公布，至上月24日，挖掘地庫工程所有監察數據均未有超出警戒水平，惟工程人員在兩日後發現工地升降機槽開挖範圍內出現積水，監察數據顯示文物館附近地下水位異常及出現沉降，承建商立即停挖，並加裝灌水井、重鋪文物館周邊防水帷幕及回填升降機槽範圍。據了解，文物館附近設34個監測點，當中10個數據超出沉降10毫米的停工水平，工程人員現每隔15分鐘檢視相關數據。

醫局：已做鞏固 聘地質專家善後

醫管局發言人稱，目前水位回升，沉降情况受控，初步確認文物館結構沒即時安全問題。承建商已委託獨立地質工程專家顧問研究地質情况，評估地下水位變動及沉降原因，並提出解決方法；同時委託文物保育專家檢查文物館狀况。醫管局初步估計廣華重建需停工約3個月。測量師學會前會長林濬稱，廣華重建包括挖掘兩層地庫，如挖掘深度低於地下水位會出現滲水，情况常見。他解釋，若周邊地下水壓力比工程範圍大便需抽水，速度太快或太慢都可造成水土流失，導致沉降。

工程師學會前會長陳健碩說，一般而言，建築物沉降包括直接在地面加壓、降低地下水位及水土流失等，若整個區域一起沉降「沒有問題」；但若只一邊沉降，則或會「扯裂」文物館。

古物諮詢委員會主席林筱魯稱關注工程對文物館的影響，以往類似事故如大館已婚督察宿舍倒塌後，古諮會曾邀請業主開會，交代及解釋工程情况，但他任期將於年底屆滿，需留待下任主席決定需否邀請醫管局解釋。

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