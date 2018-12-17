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公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下

【明報專訊】公民黨噚日改選執委會，20人名單喺無競爭下自動當選，梁家傑同楊岳橋分別連任主席同黨魁，陳淑莊（Tanya）同賴仁彪續任副主席；至於創黨元老余若薇（Audrey）就退下火線，未有競逐執委。Audrey喺記者會上形容「萬物有時」，話見到唔少年輕黨員參選執委，覺得自己係時候退位讓賢，但仍會做普通黨員，細心嘅傑哥就專誠買咗一大束花送畀Audrey，感謝佢嘅貢獻。

噚日記者會臨近尾聲，Audrey應記者要求講吓離別感言，Tanya未知係咪一時感觸，喺記者會後忍唔住喊咗一陣，Audrey都要搭一搭膊頭安慰佢。

新一屆執委會名單同上屆大致相同，退下火線嘅有Audrey同陳淦濱，新加入就有社區主任王嘉盈同「青年公民」主席張鈞翹。Audrey話，感謝新一屆執委會喺香港嘅艱難時刻，仍願意為香港努力，而自己未來會繼續參與該黨工作。連任副主席嘅Tanya正面對佔中審訊，據了解如果Tanya最終要服刑，副主席一職或者會懸空，直至Tanya出獄為止。

區議會換屆選舉明年舉行，傑哥噚日透露，現時已有20多人喺地區發展，強調佢哋會着重地區工作，並不離地，希望佢哋會「省靚黨嘅招牌」，該黨日後會再評估派邊個參選。

民主派喺過去兩場立法會補選都敗仗，問到公民黨會唔會因此相應調整政治路線，例如向中間定向本土走，傑哥話新一屆執委會將探討相關議題，但佢相信該黨唔需要大幅修改定位同原則。

另外，公民黨暫定明年5月舉行黨慶酒會晚宴，對於到時會唔會邀請特首林鄭月娥出席，有該黨中人就話要視乎到時政治氣氛。

相關字詞﹕公民黨 余若薇 梁家傑

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