裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員

明報記者 歐陽偉昉

起爭議或非一方責任 宜多溝通

鄧世民本身並非裝修「紅褲仔」出身，成為裝修達人緣於數年前家居裝修，將曾遇上的中伏問題放上專頁，及後在2015年開設「裝修防伏班」，連同DIY家居維修課程，學員人數超過3000，加上其他地區講座則超過1萬人。

鄧世民指出，不少裝修出現爭議，住戶自己也有責任，例如未能選擇合適裝修公司，選擇的裝修物料令工程難度提升等。有一些住戶在裝修過程中過於緊張，給予太多指示，反而影響工程效果，亦有些住戶與師傅太少溝通，師傅等不到指示或按自己經驗行事。他指出，住戶在裝修過程中不止是消費者，更是參加者，透過參加課程，住戶可了解裝修過程中需提防的問題。明白自己的角色責任，有助減少日後爭議，而且增加了裝修知識，知道有不同裝修做法，可以得到更好的工程效果。

分享教育資訊 後加入工程配對

裝修佬聯合創辦人劉天生表示，平台本來只是提供裝修文章、影片資訊，後來加入工程配對、教育和商城服務。他認為，教育資訊可為工程轉介帶來協同效應。三分之一防伏班學員會在平台上度呎報價，他們佔工程配對整體客戶則少於5%。

收5%推廣費 逾1500公司進駐

平台的主要收入來自工程配對和商城，鄧世民表示，他們除了教育客戶，亦會幫助裝修公司訂定服務標準，有助公司與客戶順利合作，例如限定時間內回覆客戶詢價；要準時完成工程，若準時完成，會為公司提供標示；平台亦會檢視裝修師傅的質素。他們亦推出「裝修約章」，讓雙方了解自己的權責。平台每宗裝修工程平均約25萬元，平台會收取5%「推廣費」，目前約有逾1500間公司進駐。

裝修佬今年10月遷入5000方呎新地址，設有戶外工作室供教學活動。他們會在工作室擺放商品，向品牌收取貨架費，亦可讓品牌贊助裝修班所用的物料。裝修師傅支付會員費後，可租用工作室見客，有關費用已足夠辦公室自負盈虧。至於網上商城業務，裝修佬創辦人廖沛賢稱，香港還未有其他可一次過購買地板、油漆等建材的商城，平台工程配對的客戶可一站式在商城選購裝修材料。因為他們是新平台，建材平均單價較高，銷售額按月都有雙位數增長。

擬拓線下市場 與連鎖店合作推廣

不少初創公司表示，在香港要獲得Pre A輪和A輪融資不易，鄧世民卻認為要融資不難，因為創辦人有成功創業經驗，投資者毋須懷疑他們是否有執行能力，而是考慮公司是否有前景，反過來裝修佬會考慮投資者在長遠策略方向是否可以提供幫助。裝修佬在2015年成立，今年10月完成8位數字的Pre A輪融資，領投者為地產發展商，亦有室內設計公司，目前公司估值約5000萬港元，資金用作拓展業務和平台自動化。

鄧世民說，平台線上有知名度，未來一年會朝着拓展線下市場方向發展。除了與投資者合作整合地產商的線下資源外，亦會尋找其他渠道，例如與連鎖店合作推廣、與地區合辦屋苑入伙準備講座等。