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江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標

【明報專訊】說起「只向真理低頭」的名言及「永遠的校長」的稱號，內地知識分子、法律界中人和法學院學生都會馬上反應過來，這是在講江平。

保護學運學生 譽「永遠的校長」

本月剛滿88歲的江平已從全國人大的立法者之位和中國政法大學的講台退下來多年，但依然心繫法治發展，不時發聲。他「不諛下、不媚上、只遵法」的氣節，加上曾參與制定多部民事法律的經驗，以及桃李滿天下的「佈道者」地位，令其意見得到官方、學界、業界的重視。

江平表示，改革開放以來內地法治最大的進步就是重視對私權的保護，限制公權力對私權的干預。他說，中共建政後的前30年都不重視保護私權，1978年之後私權受侵犯的現象也很嚴重，但當局逐漸加強對私人財產、私營企業家的保護，是很大的變化。他說，近年中央多番強調「努力讓人民群眾在每一個司法案件中都感受到公平正義」，是一個很高的法治目標。

另外，江平肯定近年平反冤假錯案的工作，「對於過去審判工作中的一些錯誤，造成公民的人身權、財產權、人格權受到侵犯之後，沒有得到公平的解決，現在都要糾正過來，這個當然是很難的事情，但能夠做到這一點，應該說是一個國家對於自己審判工作的一種信心」。

包括國務院總理李克強在內的高官近年曾提及對公權「法無授權即禁止」、對私權「法無禁止即可為」，江平認為，要做到這一點並不容易，現在離此還非常遠，但提出這個目標就是進步。

相關字詞﹕改革開放40年

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