港聞

港聞二

下一篇 上一篇

郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲

【明報專訊】今年8月，北京大學舉行「郭道暉法學思想研討會」，「法治三老」和國內法學名家齊聚一堂，並為郭道暉慶祝90歲大壽。「三老」中最年長的郭道暉入行最遲，但他說「慶幸」年過半百轉行才有所成就。

被劃右派失22年青春 投身法學

郭道暉生於湖南湘陰一個書香世家，1947年考進北京清華大學電機系，翌年加入中共地下組織，畢業後留校任教，1957年在清華黨委宣傳部長任上被劃為「右派」。1979年全國人大常委會新設法制委員會，時任辦公室主任、後來曾任基本法草委副主委的全國人大前副委員長王漢斌想招攬郭道暉，郭初時不太願意，但想起之前22年被奪去的青春，「吃了沒有民主、法治的苦」，決定轉行。在全國人大常委會法制委、以及改名後的法工委，他歷任理論組處長、國家法民法室處長、研究室副主任，其間參與「八二憲法」草案討論的秘書工作。1987年郭道暉轉任中國法學會研究部主任，兩年後成為《中國法學》雜誌總編輯，該刊開始大膽討論人權等敏感問題，開一時之風氣。

識於微時 薦朱鎔基入黨

郭道暉另一被外界熟知的身分是前總理朱鎔基的入黨介紹人。同齡的郭與朱在中學時期兩度同窗，又同時進入清華電機系，大學宿舍相鄰，因在報章發文討論「愛與恨」而交好。2016年朱鎔基邀請郭道暉到家中聚會，席間朱笑說「我是自費請你們吃飯，我還是請得起的」，談及此事，郭道暉也稱讚朱鎔基清廉。今年初，郭妻逝世，遠在海南的朱鎔基還特意派秘書送花籃慰問。

相關字詞﹕改革開放40年

上 / 下一篇新聞

駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
上警車仍fb直播 被三度警告
上警車仍fb直播 被三度警告
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在
送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士指引電子化 盼方便查省時間
護士指引電子化 盼方便查省時間
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
中大追蹤10萬嬰研微生物群
中大追蹤10萬嬰研微生物群
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
職工盟倡明年加薪5.5%
職工盟倡明年加薪5.5%
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
法治三老不認同「電視認罪」
法治三老不認同「電視認罪」
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
尊子漫畫
尊子漫畫
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
工聯會社區藥房 荃灣開幕
工聯會社區藥房 荃灣開幕
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評