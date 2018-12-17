職工盟倡明年加薪5.5%

指經濟增2.9% 批僱主拆底薪佣金

職工盟總幹事蒙兆達稱，政府統計處上月公布今年第三季經濟按年實質增長2.9%，是連續8個季度高於過去10年平均趨勢增長率2.7%。即使今年有中美貿易戰，但本港經濟未見負面影響，數據反映本港經濟表現暢旺，並非如外界稱經濟差或受不明朗因素影響等，僱主勿「出口術」減低加薪，應與員工分享經濟成果。

吳敏兒表示，不同數據均反映各企業賺錢，但「人工是否同樣升？」今年第二季私營機構僱員平均薪金只按年增加1.6%，遠低於同期經濟增長3.5%，反映僱主未與員工共享成果，只會打擊士氣。吳又批評，僱主不斷巧立名目，改變員工薪酬結構，如分為底薪、佣金、津貼等等。每年企業稱有不少加薪，但事實只加在員工的底薪，真正「整份人工」的加幅甚少。職工盟要求資方加薪應「整份加」。

職工盟屬下的維他奶職工會理事長黃偉傑表示，自己在公司負責跟車運輸，薪金主要分為底薪及佣金。自己入職約10年，由最初底薪約5600多元加至目前8000元，即平均每年加薪只有200多元；佣金則以每月運送飲料量計算，由10年前每盤約1元到現時的1.24元，加幅甚少，且受公司生意量、環境因素等影響。黃稱其底薪偏低，批評加薪幅度不合理，亦「不可能靠佣金維持生計」，期望公司可調高底薪，更好是以整體計算。