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陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL

【明報專訊】律政司早前以證據不足為由，公布不檢控涉UGL事件的全國政協副主席、前特首梁振英。繼特首林鄭月娥日前稱相信律政司長鄭若驊願意回應後，行政會議召集人陳智思昨亦開腔稱，既然公眾有擔憂，「相信律政司長有責任向公眾解釋」，避免公眾會認為因涉案者是前特首而有特別看待。多個泛民政黨昨亦遊行往中環律政中心，訴求包括促請鄭若驊往立法會交代事件，以及公開法律理據。

本報昨再度向律政司查詢，包括鄭若驊會否往立會交代及律政司會否公開更多理據，但兩日未回覆。

陳智思昨出席活動後向傳媒表示，律政司長有需要向公眾解釋，指即使未必能解釋所有細節，但認為鄭若驊絕對有此能力，例如現時不起訴原因主要是搜證不足，「是否要解釋何謂搜證不足？」

泛民遊行促赴立會 稱或司法覆核

社民連、民主黨、公民黨等泛民政黨昨由中環匯豐總行遊行至律政中心，沿途高呼「堅決反貪腐，維護真法治」等口號。民主黨林卓廷其後向傳媒表示，律政司一方應往立法會詳細交代，不應「龜縮」，他稱立法會司法及法律事務委員會將於周三（19日）開會，憂慮屆時建制派以證據不足為由，否決加開特別會議要求鄭若驊解釋。

林卓廷又說，未來將有「一浪接一浪」跟進、抗議行動，他其後向本報解釋，行動包括提出司法覆核，針對UGL事件的「天下為公」未來亦有計劃，暫未能公布。民主黨尹兆堅亦稱，不少街坊認為案件令人感刻意「放生」，社區氣氛開始升溫，相信未來行動有需要面向群眾，又指律政司只簡單交代案件，容易令人有包庇、瓜田李下觀感，對梁振英亦未必公平。

另外，民主黨許智峯早前稱考慮提私人檢控。有民主黨中人稱，過往私人檢控多是較簡單案件，本案若以公開資料私人檢控，風險相當大，倘敗訴訟費料是天文數字。

相關字詞﹕律政司 林卓廷 許智峯 司法覆核 民主黨 梁振英

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