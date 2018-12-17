解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益

10年計劃4方向 包括發展鄉郊

港府1972年底公布丁屋政策時指明是過渡（interim）措施，補充（complement）制定新界鄉郊整全規劃的主要工作，讓居民有合適和安全居所。本土研究社早前將400多頁有關丁屋和新界發展策略的香港檔案解密，其中數十頁顯示，港府宣布丁屋政策前一年的內部討論，研究探討本港10年發展計劃，提出循四大方向進行，包括擴展現有市區、擴展新市鎮、擴展新界地區的市中心和鄉村、鄉郊發展（development in rural area）；亦有文件顯示同年港府正探討多種新界發展策略， 例如發展新鄉村（new villages）。

倘未能收地 鼓勵改善住所質素

文件指出，最直接發展新鄉村的做法是透過收地、清拆、安置等程序，若未能按此程序處理，應透過提供較理想的土地使用權（better tenure），鼓勵戶主改善住所質素。本土研究社成員黃肇鴻認為，這呼應1972年推出的丁屋政策，而解密過程中另有文件顯示，港府當時正制定丁屋政策的框架，包括面積、選址等細節。他認為，今批解密檔案反映港府推出丁屋政策前正就本港發展制定長遠策略，涵蓋新市鎮至鄉郊地區，往後跟進工作衍生了丁屋政策的構思，「若（丁屋）真的與權益有關，為何沒在此作相關討論？」

劉業強：丁屋非房屋政策

《基本法》第40條列明，原居民的合法傳統權益受特區保護，令丁屋是否屬傳統權益受爭議。鄉議局主席劉業強回覆稱，相信法庭不久會就丁權覆核案得出判辭，強調丁屋政策不是一種房屋政策，基本法的目的與回歸後的「延續性」相關，權益可透過行政手段行使出來。

明報記者 岑詠欣