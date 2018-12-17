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警跟拍持港英旗者 團體指違指引

【明報專訊】警方近年常於大型示威活動中以攝錄機拍攝遊行情况，又計劃為所有前線警務人員配備隨身攝錄機。有團體於今年七一遊行和十一遊行派人權觀察員到場，發現警方曾跟蹤持「港英旗」人士拍攝至少約40分鐘，涉違警方錄影應以事為主的原則。警方回覆，拍攝非針對個別人士，只在特定情况下，才會重點拍攝事件。

團體：錄影應以事為主

民權觀察今年七一遊行首次派出觀察員，觀察及記錄遊行時警方工作，其間留意到4名警員，跟蹤及拍攝兩名持港英旗的遊行人士逾39分鐘，兩名持旗人士遊行時表現和平。

民權觀察成員王浩賢指，按監警會於2015年公開的錄影大型公眾活動指引，警方錄影內容應以事為主，然而警員持續地攝錄個別遊行參與者的行為及言論，是以人為主地記錄，與指引不符，會到投訴警察課投訴。

民權觀察分別在今年的七一遊行和十一遊行派出義務觀察員，共觀察到4次警方涉違規攝錄示威者的事件，有3次都在拍攝港獨或港英支持者。民權觀察成員沈偉男承認，事件中有此相同處，但無分析警方是否針對港獨者。

沈指警方近年愈來愈常使用攝錄機，易令人習以為常，惟警方無清晰交代拍攝守則，認為行為會威脅示威者行使集會及言論自由，產生寒蟬效應。

警：拍破壞公共秩序事件

警方回覆指，拍攝非針對個別參與人士，只有在社會安寧或公共秩序可能受破壞或已受到破壞的情况，或有人涉嫌干犯刑事罪行時，警務人員才會重點拍攝事件，包括有關行為及其經過。 警方亦表示，已制訂詳細的內部指引和運作程序，規管在公眾活動時攝錄機的使用、操作和資料的處理。

相關字詞﹕監警會 港獨 人權觀察 七一遊行

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