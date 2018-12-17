中大追蹤10萬嬰研微生物群

逾億元設兒童健康研究所

卓越兒童健康研究所（HK HOPE）於今年11月成立，專家團隊來自中大6個學院，包括醫學院、文學院、社會科學院、理學院、工程學院及教育學院。HK HOPE主要研究兒童癌症、初生嬰兒及兒童腸道、罕見病和基因組學等領域。

中大醫學院長陳家亮表示，中大初步已投入4000萬元作基礎建設，包括可容納60至70萬個樣本的生物庫，預期整個項目耗資逾1億元。

生物庫可容70萬樣本

陳說，人體擁有「兩套基因圖譜」，包括來自父母以及自身腸道的基因，「腸道入面的細菌，有否機會可以改變，如果改變到，可否改變我們將來的命運，這是好有趣的事情」。他指中大與廣東省合作進行大型新生兒研究，招募10萬名中港健康嬰兒作追蹤研究，探討微生物群、遺傳及環境等如何影響兒童健康。威爾斯親王醫院已招募了接近200名嬰兒，未來會擴展至其他醫院，廣東省將於明年第一季展開研究。

中大醫學院兒科學系主任梁廷勳表示，本港對於罕見病並無準確資料庫，未能掌握病例數量，反映醫管局過去不太重視基因診斷研究。他指罕見病診斷複雜，相信基因圖譜分析可改善過往着重單一基因研究的不足。