港聞

港聞二

下一篇 上一篇

中大追蹤10萬嬰研微生物群

【明報專訊】俗語有云：「三歲定八十。」此話並非空談，背後隱含科學根據，兒童的腸道在成長首1000天，腸道細菌的種類已定型，腸道細菌或左右兒童患病風險。香港中文大學6個學院成立卓越兒童健康研究所，預計整體投放逾一億元，與全球超過30間醫學院的專家合作研究，包括與大灣區合作，進行10萬名初生嬰兒追蹤研究，探討微生物群對兒童健康及智力等的影響。

逾億元設兒童健康研究所

卓越兒童健康研究所（HK HOPE）於今年11月成立，專家團隊來自中大6個學院，包括醫學院、文學院、社會科學院、理學院、工程學院及教育學院。HK HOPE主要研究兒童癌症、初生嬰兒及兒童腸道、罕見病和基因組學等領域。

中大醫學院長陳家亮表示，中大初步已投入4000萬元作基礎建設，包括可容納60至70萬個樣本的生物庫，預期整個項目耗資逾1億元。

生物庫可容70萬樣本

陳說，人體擁有「兩套基因圖譜」，包括來自父母以及自身腸道的基因，「腸道入面的細菌，有否機會可以改變，如果改變到，可否改變我們將來的命運，這是好有趣的事情」。他指中大與廣東省合作進行大型新生兒研究，招募10萬名中港健康嬰兒作追蹤研究，探討微生物群、遺傳及環境等如何影響兒童健康。威爾斯親王醫院已招募了接近200名嬰兒，未來會擴展至其他醫院，廣東省將於明年第一季展開研究。

中大醫學院兒科學系主任梁廷勳表示，本港對於罕見病並無準確資料庫，未能掌握病例數量，反映醫管局過去不太重視基因診斷研究。他指罕見病診斷複雜，相信基因圖譜分析可改善過往着重單一基因研究的不足。

相關字詞﹕罕見病 基因組 中大醫學院

上 / 下一篇新聞

駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
上警車仍fb直播 被三度警告
上警車仍fb直播 被三度警告
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在
送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士指引電子化 盼方便查省時間
護士指引電子化 盼方便查省時間
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
職工盟倡明年加薪5.5%
職工盟倡明年加薪5.5%
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲
郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
法治三老不認同「電視認罪」
法治三老不認同「電視認罪」
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
尊子漫畫
尊子漫畫
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
工聯會社區藥房 荃灣開幕
工聯會社區藥房 荃灣開幕
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評