指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月

明報記者 馬耀森

環境局表示，綠色力量於2017年11月向環保基金申請，於沙螺洞進行為期兩年的自然保育管理協議計劃。環保署及漁護署組成的審議小組認為計劃符合要求故批准。發言人表示，綠色力量在沙螺洞推行保育計劃時，須取得土地擁有人或其租戶的管理權，有責任落實其建議的方案。

環團：70人參與計劃 六成村民

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，該組織以象徵式租金向發展商租用沙螺洞約11.45公頃農地，進行復育工作，包括清理外來植物、打造生態池塘等（見另稿）。綠色力量會與由村民成立的社企「沙螺洞綠田園」合作復耕，現時約有70人參與，當中約六成是村民。

單家驊表示，自11月2日起，幾乎每日都有8至10名村民到沙螺洞，阻止工程施工，村民以粗言穢語高聲指罵職員及義工，「佔據」工程車，甚至報警，指環團破壞環境，又以環團不能出示開工紙為理由，阻止工程動工。單家驊引述發展商指，不想事件演變成衝突，會循法律途徑處理。記者上周二（11日）跟隨環團到沙螺洞，發現村民除了阻止職員開工，更以鐵枝及帆布搭建了一座佔地約500平方呎帳篷，供村民歇息之用。

反對村民：不要賠償要業權

其中一名反對村民李伯恩指環團「破壞生態，又破壞鄉村風水，是非法開工，所以堅決反對」。他說，當地3條村的村長（張屋、李屋、老圍）與環團合作，從無諮詢村民，屬黑箱作業。另外他又提及70年代發展商向村民收購土地，至今未有兌現部分承諾如建屋及興建道路等，他已於今年9月入稟高院，控告發展商違約，「不會要求賠償，只想要回我的業權」。

村長：計劃獲大部分村民同意

不過，李屋村長李漢文對本報表示，阻撓動工的村民只佔整體極少數，指復育計劃由村民成立的社企與環團合作，「得到絕大部分村民同意」，批評阻撓計劃的村民無理取鬧，「對參與復耕的村民不公平」。