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護士構思吸水機 助病人牀上洗澡

【明報專訊】護士每日在最前線照顧病人，不時想出改善護理流程的小點子。醫管局2011年起每年預留1000萬元實踐前線創意，如今年應同事提議，在威爾斯親王醫院腦外科引入自動吸水洗頭洗澡機，令臥牀病人也能在牀上洗澡，不用單靠濕布抹身。醫管局希望計劃由下而上實踐前線想法，若證實概念成功，其他醫院可考慮引入相關設備。

醫局年留千萬 實現前線創意

醫管局2011年起每年預留約1000萬元推行護理質素提升計劃。醫管局護理總行政經理潘恩榮表示，每年廣邀7個醫院聯網的護理同事向總部提出改善建議，再由總部審視並批出款項支持引入輔助醫療用品，提升護理質素及護士工作流程，希望「透過病房小改動、一個小小的心思，帶來病人照顧上大大改善，也令同事工作方便得多。」

2018/19年度護理質素提升計劃包括為手術室增購吹氣保暖墊，醫管局經理（護理）馮靜雅解釋，暖墊會持續吹入暖氣，替術前病人保暖，有外國文獻指出，在術前開始為病人保暖能維持良好血液運行，降低手術期間體溫過低發生率，減低併發症風險包括傷口感染、出血等並加快康復。

病人清潔方面，馮靜雅舉例說，很多深切治療部或加護病房的病人身上連接儀器，若移動到浴室有風險，即使他們長期住院也只能用濕布抹身，清潔度較低不是最理想做法。今年度的計劃應同事提議，在威爾斯親王醫院腦外科引入洗頭洗澡機，當使用時啟動抽吸功能，將水跟泡沫吸走，有效控制濕水位置，避免沾濕病牀，讓臥牀和不能自理的病人同樣能洗澡。

保暖氣墊助康復 抽吸牙刷防哽塞

醫管局經理（護理）林彩霞說，無法自行刷牙病人主要用紗布沾漱口水或用潔口棒抹牙，今年應提議在葛量洪醫院與威爾斯親王醫院試用抽吸式牙刷，當刷牙連接抽吸器，可同時抽吸出清潔劑和口腔分泌物，讓無吞嚥能力的病人也可刷牙。另亦引入電動碎藥機，取代人手拍打藥丸成粉末，加快預備藥物；引入藥物開瓶器代替徒手開啓盛載液體藥物的玻璃容器，減低割傷風險；引入顏色鮮艷的電線貼，減低手術室人員絆倒風險。

潘恩榮指出，雖然計劃資源不足以將同事建議落實至所有公有醫院，但希望計劃能讓前線同事想法在特定部門成為「試點」，若證實概念成功，其他醫院可考慮引入相關設備。

相關字詞﹕創意 照顧病人 護士 醫管局

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