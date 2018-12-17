港聞

港聞一

下一篇 上一篇

送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在

【明報專訊】前副民政事務局長許曉暉月初逝世，終年45歲，其追思會昨舉行，多名政商界人士均有出席或送上花圈致哀，目測現場約數百人出席。許曉暉丈夫翟普致辭時難掩哀傷，他稱妻子住院期間身體欠佳，「一個人一生最負面的情緒，我都體驗到了」，形容這是人生中最冷的季節。

巴赫梁祝曲目相伴 女兒吻別遺照

追思會昨於會展舉行，台上只見白花佈置，許曉暉托腮、露出燦爛笑容的黑白遺照置於正中；女兒上台鞠躬時，也向遺照送上一吻。會上有大提琴奏出兩首巴赫組曲，以及小提琴演奏梁祝協奏曲選段。參加者亦獲發兩本分別以「瀞持一生」、「喜樂耀群」為題的書冊，記錄多名許曉暉生前好友撰文記錄的點點滴滴，以及她的成長照片。許曉暉丈夫翟普致辭時憶述，每首音樂及白花等裝飾，均是過去數日翻開妻子遺物時，知悉可能是她最愛的事物。

翟普也形容，自己是「應該在人生最好的年紀享受各種幸福，但突然失去愛妻的男人」，他憶述妻子住院身體欠佳時，二人握着手、淚眼相對，「眼淚自己流下來的感覺，非常非常難過」。翟普又透露兩個女兒本不欲出席追思會，至昨日中午改變主意，他冀一眾賓客的發言，可令女兒感受到善的力量、覺得母親永遠在身邊。

許曉暉之弟許正宇致辭時形容，他們來自「新移民」家庭，傳媒曾形容他們的家庭背景、許曉暉的身分會令香港赤化，他則說「此赤不同彼赤，她是赤子之心服務港人」。他並指眼見多人出席姊姊的追思會，「不是人走茶涼，而是人走情在」。

曾德成哽咽稱「平和心情懷念」

多名政商界人士包括全國政協常委唐英年、高永文，以及行政會議召集人陳智思等均送上花圈致哀，不少政圈中人昨亦致辭（見表）或撰文悼念故友。其前上司、前民政事務局長曾德成致辭時說可用平和心情懷念許曉暉的笑容，但說時卻低頭哽咽近一分鐘。

相關字詞﹕許曉暉 追思會 民政事務局 梁振英

上 / 下一篇新聞

駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕
上警車仍fb直播 被三度警告
上警車仍fb直播 被三度警告
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士構思吸水機 助病人牀上洗澡
護士指引電子化 盼方便查省時間
護士指引電子化 盼方便查省時間
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
獲韓正設宴 林鄭今晤習李述職
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
指破壞風水無諮詢 村民阻撓 沙螺洞復育停工逾月
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
計劃為期兩年 環團憂錯過旱季翻土
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
炒劉德華黃牛飛 11內地人被捕
中大追蹤10萬嬰研微生物群
中大追蹤10萬嬰研微生物群
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
警跟拍持港英旗者 團體指違指引
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
解密政策出台前檔案 稱長遠規劃衍生 本研社：丁屋政策無關傳統權益
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
陳智思：鄭若驊有責任解釋UGL
職工盟倡明年加薪5.5%
職工盟倡明年加薪5.5%
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
改革開放40年系列：加強黨領導 不能以黨代政代法 法治三老促設違憲審查制 「不威脅黨」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
稱「違法達義」應允許 「法理上可以」
郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲
郭道暉 吃過沒法治苦 推動人權入憲
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
江平 讚李克強「法無授權即禁止」目標
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
李步雲 79年撰文〈以法治國〉遭改姓社
法治三老不認同「電視認罪」
法治三老不認同「電視認罪」
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
改革開放40年系列：半生為「異端」辯護 四人幫案到鮑彤高瑜浦志強 張思之：六四平反 不可能不可能不可能
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
兩案綵排庭審 電視轉播兩月
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修服務平台 買料請師傅一條龍 開班教「防伏」積累會員
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
裝修約章防患未然 釐清權責減爭拗
尊子漫畫
尊子漫畫
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
公民黨改選 傑哥冧莊若薇退下
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
聖誕或27年來最暖 大棠紅葉開始紅
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
楊潤雄拍片 祝學生有智慧假期
工聯會社區藥房 荃灣開幕
工聯會社區藥房 荃灣開幕
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評
鄧家彪隔空反駁 「馬前卒」批評