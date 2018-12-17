送別許曉暉 夫：最冷季節 弟：人走情在

巴赫梁祝曲目相伴 女兒吻別遺照

追思會昨於會展舉行，台上只見白花佈置，許曉暉托腮、露出燦爛笑容的黑白遺照置於正中；女兒上台鞠躬時，也向遺照送上一吻。會上有大提琴奏出兩首巴赫組曲，以及小提琴演奏梁祝協奏曲選段。參加者亦獲發兩本分別以「瀞持一生」、「喜樂耀群」為題的書冊，記錄多名許曉暉生前好友撰文記錄的點點滴滴，以及她的成長照片。許曉暉丈夫翟普致辭時憶述，每首音樂及白花等裝飾，均是過去數日翻開妻子遺物時，知悉可能是她最愛的事物。

翟普也形容，自己是「應該在人生最好的年紀享受各種幸福，但突然失去愛妻的男人」，他憶述妻子住院身體欠佳時，二人握着手、淚眼相對，「眼淚自己流下來的感覺，非常非常難過」。翟普又透露兩個女兒本不欲出席追思會，至昨日中午改變主意，他冀一眾賓客的發言，可令女兒感受到善的力量、覺得母親永遠在身邊。

許曉暉之弟許正宇致辭時形容，他們來自「新移民」家庭，傳媒曾形容他們的家庭背景、許曉暉的身分會令香港赤化，他則說「此赤不同彼赤，她是赤子之心服務港人」。他並指眼見多人出席姊姊的追思會，「不是人走茶涼，而是人走情在」。

曾德成哽咽稱「平和心情懷念」

多名政商界人士包括全國政協常委唐英年、高永文，以及行政會議召集人陳智思等均送上花圈致哀，不少政圈中人昨亦致辭（見表）或撰文悼念故友。其前上司、前民政事務局長曾德成致辭時說可用平和心情懷念許曉暉的笑容，但說時卻低頭哽咽近一分鐘。