片段或礙投訴 大狀：可拿理據證威迫

陸偉雄稱，各個案不同，難一概而論。他稱，如簽約後消費者想投訴被騙或被哄等，片段便有可能摧毁指控，健身中心可利用此片抗辯，故要求消費者拍片以保障自己。但陸稱此保障非萬靈丹，「不是話有片就告不到」，他舉例若健身中心當時哄到事主以信用卡支付數萬元，「個導師絕對有能力叫你笑住拍攝片段」。消費者日後亦可拿出理據，稱「是由頭到尾都被威迫利誘」。

海關則稱，每宗個案情况有其獨特處，實際需根據調查結果及相關證據才能判斷。海關會了解有關事件，並採取所需跟進。 據《商品說明條例》，若商戶使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害消費者在選擇及行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，則可能觸犯「具威嚇性的營業行為」的罪行，一經定罪可罰款50萬元及監禁5年。

美容健身冷靜期 擬明年初諮詢

消委會今年4月就美容、健身、時光共享、非應邀合約及遙距合約等5類合約，建議立法設最少7日「冷靜期」。

商務及經濟發展局早前稱，正研究就美容及健身兩行業立法實施冷靜期，盼明年初諮詢公眾，並在本屆立法會會期內提交條例草案。