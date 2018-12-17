稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約

任職客戶服務工作的陳小姐（化名）月入1萬多。她今年8月底在旺角街頭，被一名男士游說到中心填表，才發現是健身公司。其間有男健身教練不斷輪流向陳小姐推銷，游說她付款約9萬元參加4年健身會籍。陳稱當時有強調想離去，但教練「一個一個轟炸式地說，試下先，很快」。教練與事主拉筋期間，又查探她的背景資料，如感情狀况、星座等，「好似想看你是什麼性格」。事主最終不敵疲勞式推銷，以學生優惠價共付7.77萬元（見表）。

「兩三人圍住」逼拍 需稱看清條款

陳小姐又稱，房間內數個教練都要求她拍片，稱簽約後拍片是公司規定，「那時兩至3個人圍住我，都拖了一段時間」。她說，「有份類似聲明稿照讀，本人叫什麼名，什麼日子購買了這個會籍」，又需稱自己是自願簽約，已看清所有條款，不能退款等。

陳小姐說，印象中當時需手持合約拍片，亦重拍了數次，「不知份稿是否欠了某些台詞」。當時她感到十分無助及恐懼。事後教練叮囑她不可告知他人。她稱當時感到「很亂」，未想過報警或自己墮入騙局。

赴中心健身 遭亮審裁處信件索錢

簽約後，陳曾到中心健身數次。她稱，男教練推銷時表明有一對一私人教練，但事實沒有；健身中心簡陋，沒有跑步機、浴室等設施。直到12月初，事主到中心健身，有男教練向她稱，收到小額錢債審裁處信件，指事主以優惠購買會籍被老闆發現。

其間一至兩名男教練要求事主補回差額，又稱報警也沒用，更恐嚇「老闆起了你底」等等。陳當時已嚇哭，形容整個人崩潰，「那時成身都在震，只得我一個女仔在間房」。她說，當時覺得已向中心提供不少個人資料如身分證號碼，亦擔心家人被騷擾，「人身安全受威脅」，故未細仔查看信件或質疑其真偽，最終再付4萬元。

威嚇「起了底」 理論反被指「啪藥」

事後陳小姐沒收到任何收據，又發現持有的兩份合約底單公司名稱不同，終起疑心。她曾到中心理論，但職員否認有「小額錢債審裁處信件事件」發生，更反問事主是否「啪咗藥」。現時陳小姐每月仍要找卡數，亦指自己因此「幾乎抑鬱」。

協助事主的民建聯立法會議員葛珮帆批評，事件匪夷所思，是她接觸過「最離譜的個案」，「一大班男人圍着她（陳小姐），疲勞式轟炸、威迫利誘簽約，用盡一切方法要錢」。葛珮帆昨於記者會後陪同事主到灣仔警署報案，亦會向海關及消委會投訴。

警方表示，昨午一名21歲女子報案，稱於8月24日被旺角一間健身中心的職員要求購買會籍，共涉及金額約11萬元，案件列作求警調查，暫由灣仔警區跟進。