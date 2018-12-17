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稱遭轟炸推銷恐嚇付11萬購會籍 21歲女報警 健身中心被指逼拍片證自願簽約

【明報專訊】近年不少健身中心被指不良營商推銷。有21歲女子被男教練輪流以疲勞轟炸式推銷會籍，首次付了7.7萬元購買4年期會籍，並要拍短片稱自願簽約；第二次健身中心人員更藉詞以小額錢債審裁處信件威嚇稱女子涉違法，再索得4萬元。事主共損失逾10萬，已報警處理。

任職客戶服務工作的陳小姐（化名）月入1萬多。她今年8月底在旺角街頭，被一名男士游說到中心填表，才發現是健身公司。其間有男健身教練不斷輪流向陳小姐推銷，游說她付款約9萬元參加4年健身會籍。陳稱當時有強調想離去，但教練「一個一個轟炸式地說，試下先，很快」。教練與事主拉筋期間，又查探她的背景資料，如感情狀况、星座等，「好似想看你是什麼性格」。事主最終不敵疲勞式推銷，以學生優惠價共付7.77萬元（見表）。

「兩三人圍住」逼拍 需稱看清條款

陳小姐又稱，房間內數個教練都要求她拍片，稱簽約後拍片是公司規定，「那時兩至3個人圍住我，都拖了一段時間」。她說，「有份類似聲明稿照讀，本人叫什麼名，什麼日子購買了這個會籍」，又需稱自己是自願簽約，已看清所有條款，不能退款等。

陳小姐說，印象中當時需手持合約拍片，亦重拍了數次，「不知份稿是否欠了某些台詞」。當時她感到十分無助及恐懼。事後教練叮囑她不可告知他人。她稱當時感到「很亂」，未想過報警或自己墮入騙局。

赴中心健身 遭亮審裁處信件索錢

簽約後，陳曾到中心健身數次。她稱，男教練推銷時表明有一對一私人教練，但事實沒有；健身中心簡陋，沒有跑步機、浴室等設施。直到12月初，事主到中心健身，有男教練向她稱，收到小額錢債審裁處信件，指事主以優惠購買會籍被老闆發現。

其間一至兩名男教練要求事主補回差額，又稱報警也沒用，更恐嚇「老闆起了你底」等等。陳當時已嚇哭，形容整個人崩潰，「那時成身都在震，只得我一個女仔在間房」。她說，當時覺得已向中心提供不少個人資料如身分證號碼，亦擔心家人被騷擾，「人身安全受威脅」，故未細仔查看信件或質疑其真偽，最終再付4萬元。

威嚇「起了底」 理論反被指「啪藥」

事後陳小姐沒收到任何收據，又發現持有的兩份合約底單公司名稱不同，終起疑心。她曾到中心理論，但職員否認有「小額錢債審裁處信件事件」發生，更反問事主是否「啪咗藥」。現時陳小姐每月仍要找卡數，亦指自己因此「幾乎抑鬱」。

協助事主的民建聯立法會議員葛珮帆批評，事件匪夷所思，是她接觸過「最離譜的個案」，「一大班男人圍着她（陳小姐），疲勞式轟炸、威迫利誘簽約，用盡一切方法要錢」。葛珮帆昨於記者會後陪同事主到灣仔警署報案，亦會向海關及消委會投訴。

警方表示，昨午一名21歲女子報案，稱於8月24日被旺角一間健身中心的職員要求購買會籍，共涉及金額約11萬元，案件列作求警調查，暫由灣仔警區跟進。

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