24歲世界口琴冠軍墮電騙失590萬

父威院主管 何卓彥：不知世途險惡

何昨晚在facebook專頁發文指：「日夜埋頭音樂，不知世途險惡，失足於騙徒精心計劃，自責非常」，又指「君子坦蕩蕩，但防人之心不可無，以此為鑑」，「財雖散，心仍在。相信真誠、正義和愛」。他形容金錢是失去了，但重要的人都在支持他，已是萬幸，並感謝大家的關心，會重新站起來。

何前晚近零時報案，指早前在灣仔軒尼詩道接獲自稱本港入境處人員來電，並將電話轉駁至自稱為上海公安的內地人員，該人指何涉嫌在內地干犯洗黑錢罪。其後，一名自稱上海檢察院的人員致電何，要求何匯款至指定銀行戶口，以證明自己清白。何按照指示，先後20多次將約590萬港元匯款至一個內地銀行戶口。何其後懷疑受騙，向警方報案。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，何家住沙田，為匯款內地曾向父母及朋友借錢，聲稱做生意，其後與父母討論事件，才懷疑受騙，遂報警求助。

何卓彥父親何百昌為香港口琴協會及英皇口琴五重奏創辦人，同時為威爾斯親王醫院創傷及矯形外科（骨科）部門主管，弟弟何湛彥亦曾奪世界口琴大賽青年組獨奏冠軍。本報昨致電何父，他說有活動進行中，不方便回應。

何卓彥自小深受父親影響，立志成為一名口琴手，年僅10歲便於亞太口琴節獲得第一個個人國際獎項，19歲已得到17個國際獎項，包括2013年在德國世界口琴節中奪得「半音階獨奏指定曲目組別」的「世界冠軍」。他前年於理工大學畢業後，全身投入音樂事業，至今已在40多個城市表演。

國寶級二胡大師王國潼和其歌唱家妻子李遠榕，2015年亦被電騙騙去2200多萬元。