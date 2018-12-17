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開班教「挖礦」 受訪稱「覺得自己係神」

【明報專訊】昨日因涉策劃公眾地方擾亂秩序被捕、網名「幣少爺」的黃鉦傑，自稱「香港區塊鏈第一人」，他自稱2015年接觸加密貨幣，3年間以30萬本金賺取8位數字金錢；他又愛高調炫富，經常在社交網站展示名車及名表。他早前接受無綫電視節目訪問時更揚言：「覺得自己係神，呢個世界啲錢仲唔係我贏晒？」引起網民熱議。

黃鉦傑開設「幣少集團有限公司」，稱有「公民責任」教導市民炒賣加密貨幣，辦公室設在荃灣TML廣場高層。他在公司註冊處報住的又一村丹桂閣地下單位，以及警方昨搜查的西貢田石路55號鳳鳴別墅，均並非他自己的自置物業，相信為租住。而他昨日駕駛往深水埗的橙色林寶堅尼，首次登記稅為328萬，登記車主為其公司。

他早前接受無綫電視節目《東張西望》訪問時表示，其西貢的別墅佔地15,000呎，可容納1500部電腦「礦機」，供市民認購後透過以電腦「挖礦」獲得加密貨幣，每部售價25,000元。他又經常舉辦講座教導追隨者「挖礦」賺錢。但亦有網民表示，跟隨「幣少」投資加密貨幣後懷疑受騙。他又經常以奇怪打扮示人，曾經打扮成蝙蝠俠開班教「挖礦」，又曾經招呼200名追隨者參觀其西貢別墅，其間以唐三藏打扮示人，並站在跑車上即場剃頭，行為出位。

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