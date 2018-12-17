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天台撒錢地面派錢 倘擾公眾秩序均違法

【明報專訊】深水埗前日有人在天台上撒下現金，自稱「幣少爺」的黃鉦傑昨再現身在地面派錢，未幾即以涉嫌策劃「公眾地方內擾亂秩序行為」被捕。大律師陸偉雄指，不論在天台撒錢或在地面派錢，如有擾亂公眾秩序、破壞社會安寧等元素，即屬違法。

陸偉雄稱，派東西宣傳本身並不違法，新年亦有人打扮成財神派利市、揮春等，只要派東西的人有安排保安等維持秩序，便沒有問題。但他指如有人以嘩眾取寵的方法高調派東西，令大家蜂擁而上，不論派的東西是否金錢，方法是派還是撒，只要是有意圖破壞社會安寧，或相當可能會導致社會安寧破壞，即屬犯罪，一經定罪，可被罰款5000元及監禁12個月。

黃在前日曾拍片，顯示他在街上高呼：「錢係可以從天而降嘅。」隨即有大量鈔票由附近大廈天台灑落，但他其後否認參與撒錢。陸偉雄稱，雖然黃未有直接撒錢，但從其社交網站的片段及預告，警方可以推論（draw inference）他是涉案。

另外，記者發現黃駕駛的林寶堅尼跑車，擋風玻璃上張貼的行車證於上月7日已到期。根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，有效車輛牌照必須展示在該車輛擋風玻璃的左手邊，違者可被罰款2000元及監禁3個月。陸偉雄亦質疑，該車未必有有效的第三者保險，如在混亂中撞傷途人，車主有可能需要自己承擔賠償。

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