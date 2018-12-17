駕超跑重返深水埗派錢遭警截 涉策劃撒錢 「幣少爺」被捕

被捕的黃鉦傑24歲，涉嫌策劃公眾地方擾亂秩序，由探員帶返深水埗警署扣查。昨晚7時許，黃被鎖上手銬由探員押至跑車停泊處，他站於車旁，探員則將車門打開搜查，其間檢走貼在擋風玻璃的過期行車證及行車記錄儀，約15分鐘後將黃帶上警車離去。黃其後再被押往西貢田石路的別墅蒐證。

「幣少爺」於社交網站預告昨午4時到深水埗「明哥北河行動」，購買飯票派給老人家，但飯店負責人明哥向記者表示，無人直接聯絡會大量購飯票，但如果派飯好像前日派錢般擾亂社會，希望他可以返回正路。

前日有「紅衫魚」空中飄揚的福榮街與桂林街交界，昨早仍有零星百元鈔票隨風飄落，有市民只敢用手機拍攝，但亦有人攀上高處尋找「漏網之魚」，在場警員沒收市民拾獲的鈔票及登記資料。昨午2時許，黃駕跑車現身於福榮街，有市民發現後即追上，有數人伸手入車窗取得500元鈔票，黃亦向追訪記者聲稱準備10萬元往捐錢、捐飯券。車輛駛近南昌街時被警員截停，黃手持一疊約3吋厚的500元鈔票落車，引來大批市民圍觀及拍照，他隨即被拘捕，並被帶上警車離開。

警：拾獲財物應交出

深水埗警區莊翹偉總督察表示，前日下午2時許，福榮街153號附近有大量鈔票由大廈天台撒落，大部分為100元紙幣，事件引起大批市民搶錢及聚集，對附近交通及途人造成混亂，警方接報到場管制人群，約30分鐘後逐步控制現場，至昨日警方共檢獲60張100元鈔票。警方昨午3時許於福榮街近南昌街拘捕一名涉嫌策劃事件的姓黃男子，案件將循不同方向調查，包括在公開媒體蒐證，不排除稍後有更多人被捕，由深水埗警區刑事調查隊跟進，其動機有待深入調查。警方重申，市民在任何地方拾獲財物，應將財物交予警方處理，以免觸犯盜竊罪。

事發於前日中午2時許，網名為「幣少爺」的黃鉦傑，於深水埗福華街站在一輛林寶堅尼跑車旁高呼：「錢係可以從天而降嘅！」隨即有大量鈔票由附近大廈天台灑落，他亦曾於網上聲稱行動要「劫富濟貧」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676