無業漢冒警索資料 警查出另5受害人

要求學生交出鑰匙拍攝

被告黎振威（31歲）及持雙程證的被告劉浩權（23歲），被控於本月12日在香港石籬二邨石廣樓外保管3張虛假的警員委任證。

控方透露，12日兩被告向一名學生展示虛假警員委任證，自稱警察，向該學生索取個人資料包括地址、電話等，其間有警員上前查看，兩人拔足狂奔。警方拘捕兩人後，搜出一部手機，及在首被告身上搜出假委任證。

遭真警撞破 搜假委任證

警方從一被告手機中起出數段影片，片中無拍到任何人的容貌，但清楚記錄當中對話，有兩人互相稱呼對方為「何sir」、「陳sir」，向受害人索取資料後，要求受害人交出鑰匙，並仔細拍下鑰匙齒痕。

警方根據影片對話內容追查到另5名受害人，相信所有受害人均是學生，案發約於11月初及12月12日被捕前時間。警方已向受害人錄取口供，會安排認人手續，兩被告還押警方看管。